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5張卡換5萬？高雄男寄出後悔報警 警超商埋伏等不到人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

凌姓男子日前在網站見有網友發文有賺錢管道，寄出5張提款卡就可領5萬元現金，保證合法，卡不會卡刑事案件，並給了一組超商交貨代碼，凌信以為真照做，後又反悔急報警，警方埋伏超商逮取件人未果，先將包裹攔截後，發還給凌男。

高雄市凌姓男子（29歲）於臉書社團「偏門工作2.0」看見匿名網友發文有賺錢管道，隨後與一名未曾謀面的黃姓男子加LINE聊天，對方遊說凌只要寄送5張郵局提款卡即可領到5萬元，還保證提款卡不用卡刑事案件，並和凌訂保管合約書證明自己是正當公司，提供其一組超商交貨便代碼給凌。

凌信以為真照做，將5張提款卡寄至左營區文自路和重立路一家超商，但凌寄卡後隨即後悔，在臉書社團「靠北7－11」上PO文，詢問網友，是否會卡到刑事案件？後驚覺可能被騙，急奔前鎮警分局草衙派出所報案，前鎮警方受理後，以單一窗口轉給左營分局博愛四路派出所。

不少網友認真幫凌男查是否提款卡已寄到超商，有網友指「以為是假的，查了一下貨態，正在配送中，這警察可以直接去蹲點了，免費的業績」；有網友則認為「可能需要先到警局備案，在晚一些日子，大概會變警示帳戶與收到法院傳票」、「詐騙集團能存活多虧你們這些人」。

有網友好心提醒有3個步驟可以挽回，1.先到警局備案；2.包裹寄出後須1～3的工作天，趁還沒到貨先連絡物流中心客服，跟他們說明事由；3.所有卡片立馬掛遺失、證件全部重辦，該名網友不忘強調，「若包裹如果到貨且被領走，恭喜你！等法院傳票吧」。

左營警分局警方指出，警方受理凌遭詐騙案件後，前天深夜10時許主動前往超商埋伏，至昨天凌晨許，均無人前來領包裹；因考量凌已在多個網路社團貼文，遂先將包裹查扣，通知凌領回，讓凌鬆了一口氣。

高雄市凌姓男子日前在網站見有網友發文有賺錢管道，寄出5張提款卡就可領5萬元現金，信以為真，寄出卡後反悔報警，凌在網路貼文問是否會卡刑事案件。圖／取自臉書社團「靠北7－11」
高雄市凌姓男子日前在網站見有網友發文有賺錢管道，寄出5張提款卡就可領5萬元現金，信以為真，寄出卡後反悔報警，凌在網路貼文問是否會卡刑事案件。圖／取自臉書社團「靠北7－11」
左營警分局警方19日凌晨在文自路超商埋伏，試圖逮領取凌男提款卡之人未果，先將包裹攔截後，發還給凌男。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方19日凌晨在文自路超商埋伏，試圖逮領取凌男提款卡之人未果，先將包裹攔截後，發還給凌男。記者石秀華／翻攝
高雄市凌姓男子日前在網站見有網友發文有賺錢管道，寄出5張提款卡就可領5萬元現金，信以為真，寄出卡後反悔報警，凌在網路貼文問是否會卡刑事案件。圖／取自臉書社團「靠北7－11」
高雄市凌姓男子日前在網站見有網友發文有賺錢管道，寄出5張提款卡就可領5萬元現金，信以為真，寄出卡後反悔報警，凌在網路貼文問是否會卡刑事案件。圖／取自臉書社團「靠北7－11」

詐騙集團 超商

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