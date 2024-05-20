太恐怖了！樹林男騎機車突感右膝灼熱 赫見車頭起火燃燒

新北市1名魏姓男子，昨晚騎機車行經樹林區工興街時，突然感到右膝灼熱，低頭赫然看見火苗，且火勢迅速擴大，趕緊停到路邊求助，民眾拿滅火器撲滅火勢，沒有受傷。消防隊懷疑是置物盒雜物被菸蒂引燃，提醒民眾注意。

據指稱，魏男昨晚10點半左右，騎乘老舊機車前往購物途中，突然聞到燒焦味且右膝有灼熱感，低頭一看發現鑰匙孔下方置物盒竟然起火燃燒，趕緊停車求助，路邊民宅住戶拿滅火器和水迅速撲滅火勢。

消防隊趕抵時，火已經熄滅，機車車頭被燒毀一大塊面積，魏男聲稱剛開始騎車時沒有發現任何異狀，實在不清楚為何會起火，幸好沒被燒傷。起火原因尚待鑑識調查才能釐清。