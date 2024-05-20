影／彰化家庭式工廠莫名失火 火災可能原因影片今曝光

彰化縣社頭鄉一間家庭式工廠昨晚發生火災，廠內7人先後獲救送員林基督教醫院救治，都幸無大礙，消防人員15分鐘內撲滅火勢，今雖有民眾提供相關影像並懷疑是廟會施放鞭炮和煙火引起，但消防局表示起火原因待火調人員勘查。

消防局調查，這幢家庭式工廠一樓放置機台製造襪子，2013年申裝住警器，裝在2樓後方，因此沒被燒，起火燃燒的製襪機台及原料位在一樓機台區，燃燒面積約10平方公尺，消防局出動16輛各式消防車輛、4輛救護車，36名消防人員人、15名義消，布線入室搶救。

消防搜救救災人員在三樓和二樓各發現1人、6人受困，都是住戶，搜救消防人員引導三樓受困者到二樓陽台，與6人集合後，使用雙節梯下到一樓，獲救的4名成年人和3名二至7歲兒童都意識清楚，無大礙。

因家庭式工廠占據地下式1處消防栓，並利用排煙機通風排煙，消防人員撲滅火勢後，搜救人員再次入室，利用梯燈及熱顯像儀確認無異常熱源和人員受困。社頭鄉長蕭浚二趕到，關心和慰問受災戶，慰勞消防義消人員搶救辛勞。