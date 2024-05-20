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台中媽獨留兒在車上未熄火 車被開走小孩遭丟包

中央社／ 台中20日電

台中市1名媽媽昨天開車去拜拜，將兒子留在車上未熄火，返回時發現車子不見了，於是報警協助。男童被一名黑衣男子載走後棄置無人處，民眾協助報警與媽媽團圓，警方追緝中。

台中市警察局第二分局今天說明，昨天近中午時接獲民眾報案，在台中市北區育才北路停放的車子疑似遭拖吊，需要警方協助，警方派員到場查處。

警方指出，報案的陳姓女子說開車要前往附近的土地公廟拜拜，將車子停好未熄火，也未上鎖，並將兒子獨自留在車上，沒想到返回時，車子和兒子都不見。

警方協助向交通大隊查詢車輛是否被拖吊，並調閱相關監視器影像，發現一名身穿黑衣男子，騎著腳踏車路過，在車輛周遭短暫觀望後，試開車門發現可以開啟，隨即上車。

警方表示，男子發現男童坐於後座即口頭要求男童下車，但男童未有反應，竊嫌怕事蹟敗露急忙將車開走，開到前方僻靜無人之處，才停車將男童拉下車，接著駕車逃逸。

男童下車後向路過民眾求助，民眾協助載至鄰近三分局合作派出所報案。警方指出，目前陳女與男童已至派出所完成筆錄製作並平安返家，經確認為車輛遭竊後，通報線上警力攔查，並成立專案小組積極追緝嫌犯及被盜車輛，依法究辦。

台中市警察局第二分局長周俊銘提醒，停車時務必熄火上鎖，不要將小孩獨自留在車內，以免發生意外或成為犯罪目標。

台中市

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