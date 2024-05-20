逆向違停拒下車受檢 警破窗逮計程車司機開罰1800元
新北市58歲范姓男子昨晚7時許駕駛計程車，行經板橋區中山路時竟逆向停在對向車道上，警員見狀上前盤查，但范男竟反鎖車門拒絕下車及出示證件。警員見范男臉色發白疑似身體不適，為保護其生命安全，立即持破窗器擊破後車窗打開車門。范男拒絕就醫，由警方帶回警局保護管束，待其身體恢復後才讓他離去。
據了解，海山分局埔墘派出所警員昨天晚間巡邏經過板橋區中山路2段時，發現1輛計程車逆向違規停在車道上，駕駛則站在車旁。警方多次要求范男下車均遭拒絕，此時警方見范男臉色發白疑似身體不適，為保護其生命安全，立即持破窗器擊破計程車右後車窗，范男此時才下車受檢。
范男經酒測後酒測值為0，警員見其神色虛弱通報救護車到場，但范男拒絕就醫，警方於是將范男帶返所管束，直至晚間8時許范男表示身體狀況已無虞可以正常駕駛，警方才讓他自行離去，並依違反道路交通管理處罰條例第45條「不依規定駛入來車道」及第56條「不依順行方向停車」，共開出1800元罰單。
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