殺人未遂犯自醫院脫逃北檢通緝 基警今公布他逃脫的影像

簡姓男子犯殺人未遂罪，法官判判刑3年，入監前在基隆一家醫院監護5年。醫院人員昨發現簡男逃離醫院，檢方已發布通緝。基隆市警方今天公布簡男離開醫院時的影像，提供穿著樣式，請民眾協助留意及通報。

台北地方法院去年8月9日判決指出，年近40歲簡男去年1月在萬華區隨機攻擊1名女子頭、頸部被捕，檢方偵訊後依殺人未遂罪嫌起訴。法官審理認定犯行，判刑3年，因他罹患精神疾病，執行前令入相當處所，施以監護5年，被安排住進基隆地區的醫院監護。

基隆警方昨日下午接獲收治簡男的醫院報案，簡男上午10點多「放風」後失蹤，疑已離開醫院，行蹤不明。基警立刻通報台北地檢署，檢警聯絡住在新北市的簡男母親，得知並未回家，檢方隨後開出拘票，但到晚間仍沒找到人，今晚依準脫罪發布通緝，刑事局也發布重要緊急查緝專案，通報全國警力找人。