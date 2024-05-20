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影／老翁騎車外出1公里就迷路 熱心女子報案助返家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名老翁在台中市沙鹿區騎車外出不到1公里就迷路，停在路旁不知所措，熱心女子關心詢問仍問不出老翁家住何處，報警求助，台中警方在老翁身上找到證件，聯絡家人帶他回家。

本月17日下午5點21分，住沙鹿區王姓老翁騎機車外出，離家不到一公里竟迷路，只好停在沙鹿區台灣大道七段路旁不知所措，熱心女子報案請求協助。

台中市清水警分局沙鹿所巡佐童榮智及警員陳彥博獲報到場，老翁直說：「我女兒嫁鹿寮，我要去梧棲找朋友」，但說不出自己年籍、住家及友人等聯繫方式。

老翁女兒表示，父親迷路地點離住家不到一公里，轉個彎就到了，不知道父親騎車外出竟迷途，感謝民眾及警方幫忙協助返家。

清水警分局表示，家中如有需要照顧者或長者，可在他身上放置辨別身分資料與家屬聯繫方式資料，也可至社會局申請愛心手鍊佩戴。

一名老翁騎機車外出1公里就迷路，熱心女子報案協助，台中警方找到老翁家人。圖／警方提供
一名老翁騎機車外出1公里就迷路，熱心女子報案協助，台中警方找到老翁家人。圖／警方提供

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