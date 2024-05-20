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影／未兩段式左轉被警攔下 女外送員當場下跪求情
台中市林姓女子是外送員，昨天下午騎機車行經南區時，因未依規定兩段式左轉，被巡邏警員發現後攔下，但林女以下跪方式，向警方求情，引發附近路人側目，不過警方告知林女違規的狀況後，依法告發，可開罰600元至1800元，警方提醒民眾遵守交通規則。
經查，林姓女子（45歲）是外送員，昨天下午3時許騎機車沿南區美村路二段，往五權南路方向行駛，行經美村路二段與美村南路口時，未依規定兩段式左轉，巡邏警員發現後，在美村路二段、五權南路口將林女攔停。
第三警分局表示，同仁取締過程時，林女情緒激動，還下跪向警方求情，不願在舉發通知單內簽名，但同仁在現場已告知違規人法律相關權益，依違反道路交通管理處罰條例第48條第2項告發，罰款600元、記違規點數1點。
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