影／未兩段式左轉被警攔下 女外送員當場下跪求情

台中市林姓女子是外送員，昨天下午騎機車行經南區時，因未依規定兩段式左轉，被巡邏警員發現後攔下，但林女以下跪方式，向警方求情，引發附近路人側目，不過警方告知林女違規的狀況後，依法告發，可開罰600元至1800元，警方提醒民眾遵守交通規則。

經查，林姓女子（45歲）是外送員，昨天下午3時許騎機車沿南區美村路二段，往五權南路方向行駛，行經美村路二段與美村南路口時，未依規定兩段式左轉，巡邏警員發現後，在美村路二段、五權南路口將林女攔停。