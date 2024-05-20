影／誰家阿嬤？單手抱小孩騎機車三貼 高雄網友直呼危險

高雄市一名阿嬤前天下午騎機車行經苓雅區一處路口，被路過的轎車行車記錄器拍下，阿嬤機車後方載了一名少女，前方還以單手抱著一名男童，直呼很危險；影片被PO上社群，轄區警方指，已違反兩項道路交通管理處罰條例，可開罰。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，影片中只見一名阿嬤騎機車行經苓雅區三多二路與和平路口，阿嬤機車後方載了一名少女，但前方卻抱著一名未戴安全帽的男童，阿嬤以單手抱住男童，另一手騎機車，過程被路過的轎車行車記錄器拍下，網友直呼「誰家的阿嬤？很危險」。

轄區苓雅警分局警方指出，尚未接獲相關交通違規報案或檢舉；經檢視影片並調閱監視器佐證，查證事發時間是前天下午1時41分許，該名阿嬤單手抱小孩騎機車還三貼，已違反道路交通管理處罰條例第31條5項「機車附載人員或物品未依規定者」，處300元以上600元以下罰鍰。

此外，男童當時未戴安全帽，可依道交條例第31條6項「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者」，處500元罰鍰。