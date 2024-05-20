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夫妻受困停車場電梯 警員到場及時協助救援脫困

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市一對夫妻前天下午到東區某購物中心逛街後，前往東光路某停車場搭乘電梯至地下室取車時，因該停車場突然跳電造成電梯故障而受困於內，幸經報案後由轄區分局警、消人員協助及時請電梯業者排除故障情形，順利救援該對夫妻脫困。

台南市警一分局莊敬派出所前天傍晚6點多接獲報案，稱東光路某地下停車場有民眾受困電梯內，立即派遣巡邏員警朱晉廷、徐立昇前往了解狀況，並會同該停車場管理員及消防人員到場處理。

據了解，郭姓夫妻剛從購物中心逛街完後至東光路某停車場搭乘電梯至地下室欲取車返家。孰料，二人走進電梯運行時，卻遭遇突如其來的跳電，致使電梯失去動力而卡在電梯井裡無法動彈，郭男原想使用電梯內對講機向管理室求救，卻因跳電緣故造成對講機故障，當下只能用手機撥打110向外求援。

現場經警、消人員討論原本欲以破壞機具強行撐開電梯門板，將受困民眾救出，但考量若是電力突然恢復時，電梯會驟然運行下滑，可能造成更大危險。為基於保護民眾安全為第一優先，於是請該管理員儘快聯繫電梯廠商前來搶修。

在等待廠商過程中，員警不斷向該對夫妻信心喊話，安撫其緊張情緒。時經50分鐘過後，電梯廠商到場緊急處理，順利打開電梯門板，讓受困夫妻得以安全脫困。事後，郭姓夫妻對於現場處理的警、消人員能及時到場救援，使其安全脫困表示萬分感謝意，同時也讓這場電梯驚魂記終落下完美句點。

台南市警一分局莊敬派出所警員朱晉廷（左）、徐立昇（右），協助受困電梯夫妻順利脫困。記者黃宣翰／翻攝
台南市警一分局莊敬派出所警員朱晉廷（左）、徐立昇（右），協助受困電梯夫妻順利脫困。記者黃宣翰／翻攝
夫妻受困停車場電梯，警員和消防人員到場及時協助救援脫困。記者黃宣翰／翻攝
夫妻受困停車場電梯，警員和消防人員到場及時協助救援脫困。記者黃宣翰／翻攝

停車場 電梯

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