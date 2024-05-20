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網遇詐團女大生偽援交 男子險被騙1萬2千元保證金

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市24歲陳姓男子在網路社群認識一名暱稱「琪琪」的女網友，對方用Line傳來一張低胸豐滿小露乳溝的性感照，自稱大學生有兼職援交服務，雙方談妥援交，陳至超商見面時，女網友「琪琪」要求陳先購買1萬2千元遊戲點數支付保證金，以證明不是警察釣魚，超商店員察覺有異，通報派出所到場關懷，員警查知陳是遭到網路援交詐騙，耐心說明保住陳的積蓄。

警二分局長樂派出所巡佐顏琦晉、警員賴坤璘，昨晚間10點多接獲報案，在民族路三段超商有民眾需要警方協助，員警立刻趕到現場，24歲陳姓男子向警方表示，他在網路上認識一名女網友「琪琪」加好友後，對方傳來面容姣好、身材性感、穿著低胸露乳溝的美女照，並談及大學生兼職援交事宜。

陳與對方相約晚間10點見面，雙方談妥90分鐘 3千元價格進行全套鴛鴦浴性服務，陳依約至超商見面，但女網友「琪琪」卻要陳先購買1萬2千元遊戲點數支付保證金，以證明自己不是警察，還說交易完成後，就會把保證金1萬2千元全部還給他。

顏琦晉、賴坤璘向陳說明，這是常見的詐騙手法，網路援交詐騙常先要求提供聯絡方式，再要求被害人到超商買遊戲點數，理由不外乎「保證金、見面費、驗證身分、防警察釣魚」，一旦回傳遊戲點數序號與密碼，不要說約會援交，就連「女網友」的影子都見不到，陳聽完分析後恍然大悟，這才驚覺自己差點成了詐騙冤大頭，最後沒有購買1萬2千元遊戲點數

不法分子利用LINE指示內容謊稱援交，誘騙陳姓男子購買遊戲點數行騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容謊稱援交，誘騙陳姓男子購買遊戲點數行騙。記者黃宣翰／翻攝

援交 超商

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