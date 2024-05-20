快訊

少子化助長教學現場惡化 普信生如何學習接受失敗？

賴清德、蕭美琴完成宣誓 正式成中華民國正副總統

直播／總統賴清德簽署人事令 任命行政院長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中賓士媽太大意了...車沒熄火國小兒被歹徒載走

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子在昨天上午駕駛賓士車前往一中商圈，陳女將讀國小五年級的兒子留在車內，轎車沒有熄火，未料一名穿黑衣的歹徒發現後，不顧陳女兒子仍在車內，隨即將轎車開走，行駛約百餘公尺後，再將男童拉下車，隨後駛離，警方獲報後，擴大調閱監視器，發現歹徒已將車牌拔除，正在全力查緝歹徒到案，依竊盜罪偵辦。

經查，陳姓女子在昨天上午11時許，駕駛賓士車載讀國小五年級的兒子，前往一中商區附近，但陳女未將轎車熄火，也獨留兒子在車內，但陳女要取車時，發現轎車不翼而飛，以為轎車遭到拖吊，因此向警方詢問。

警方協助向交通大隊查詢車輛是否被拖吊，調閱相關監視器影像，發現一名身著黑衣男子，騎乘腳踏車路過該車，在車輛周遭短暫觀望後，試開車門發現可以開啟，隨即上車。

歹徒疑發現男童坐於後座，即口頭要求男童下車，但男童未有反應，歹徒怕事蹟敗露急忙將車開走，行駛約百餘公尺後，至一處無人之處，才停車將男童拉下車，繼續駕車逃逸。

男童下車後向一路過民眾尋求協助，由民眾將男童載至鄰近合作派出所報案；目前陳女與男童已至派出所完成筆錄製作平安返家，第二分局在確認車輛遭竊後，立即通報線上警力攔查，並成立專案小組積極追緝歹徒及被盜車輛，，歹徒疑在過程中將車牌拔除，正在追查歹徒行蹤，依法究辦。

第二警分局長周俊銘提醒，停車時務必熄火上鎖，不要將小孩獨自留在車內，以免發生意外或成為犯罪目標。警察將持續努力，維護社會治安，確保民眾安全。

台中市陳姓女子昨天開賓士車（紅圈）載讀小五的兒子，前往一中商圈時，轎車沒熄火、兒子在車內，歹徒發現後，不顧陳女兒子在車內，將車開走。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓女子昨天開賓士車（紅圈）載讀小五的兒子，前往一中商圈時，轎車沒熄火、兒子在車內，歹徒發現後，不顧陳女兒子在車內，將車開走。記者陳宏睿／翻攝

監視器

延伸閱讀

影／三重8+9半夜當街砸賓士 有人左手開槍、右手持球棒砸車

影／通緝男闖台中民宅行竊 開走Lexus用膠帶把77黏成22

認養大會剩牠沒人要…親人賓士「散場持續喵喵叫」不放棄希望 奇蹟發生逆轉貓生

沒超出車格！他被旁邊賓士嗆「停太近」 網揪2關鍵：你沒有錯

相關新聞

影／台中賓士媽太大意了...車沒熄火國小兒被歹徒載走

台中市陳姓女子在昨天上午駕駛賓士車前往一中商圈，陳女將讀國小五年級的兒子留在車內，轎車沒有熄火，未料一名穿黑衣的歹徒發現...

整團潛水被海流沖走失去蹤影 靠追蹤器逃海難

海上求救追蹤器如何發揮功能？放流潛水因海象變換莫測，常有不可預知海流流向因而被沖走，去年墾丁七星岩就曾實際發生一起漂流事...

沒提供定位通訊兩潛客失蹤判刑 船長比教練過失多

屏東縣墾丁貓鼻頭外海5年前發生潛水意外，兩名潛水客至今仍失蹤，屏東地院法官依過失致死罪判處沈姓遊艇船長、帶團楊姓教練各1...

獨／海上「救難神器」救人命 救援單位疾呼修法成標配

時序入夏，潛水等水上活動增溫，意外可能隨之增加，被稱為「救難神器」的海上求救追蹤器近年漸被使用，愈來愈多救難單位、放流潛...

影／台中南屯手機行藏賭場...專車接送中空辣妹迎客

台中市第四警分局近日獲報，蕭姓男子利用民宅一樓是手機行為掩護，在二樓經營德州撲克的賭場，還以「專車接送」方式，過濾賭客，...

夫妻受困停車場電梯 警員到場及時協助救援脫困

台南市一對夫妻前天下午到東區某購物中心逛街後，前往東光路某停車場搭乘電梯至地下室取車時，因該停車場突然跳電造成電梯故障而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。