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柔道／世錦賽奪銀寫新猷 楊勇緯：不會滿足於此

整團潛水被海流沖走失去蹤影 靠追蹤器逃海難

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

海上求救追蹤器如何發揮功能？放流潛水因海象變換莫測，常有不可預知海流流向因而被沖走，去年墾丁七星岩就曾實際發生一起漂流事件，整團失去蹤影，但有一半有配備追蹤器，船家迅速循著位置一一找到人載回船上。

目前水域活動求救追蹤器主要有四款，分別是海神系統、小海豚追蹤定位器、鸚鵡螺Nautilus Lifeline GPS、Garmin in Reach，各有不同系統及追蹤方式、價位。有的為衛星通信系統，有的結合漁船航儀AIS系統（雷達與船舶自動識別系統）或廣域物聯網LoRa傳輸技術等。

以結合漁船航儀AIS系統的為例，潛水客被海漂走後，如果有配戴追蹤器會有一個訊號，先由GPS定位出初步位置，透過航儀AIS會出現申請者姓名、識別碼、經緯度等，可找出往哪個方向漂、距離多遠，讓搭載的遊艇或通報附近漁船先循位置找人。

AIS為海事專用，海上船舶80%都有裝機，都能接收到訊號，是安裝在船舶上的一自動追蹤系統，藉由與鄰近船舶、AIS岸台、以及衛星等設備交換電子資料。在潛水、出航前開機，自動追蹤定位開始，船上主機可接收距離約3公里。

資深救援教練王銘祥說，墾丁七星岩已有六成業者買追蹤器讓潛水民眾使用。去年發生一起漂流事件，有一船家載了一整團的潛水民眾，下水點到上水面的距離約漂了2、3公里遠，不在預定範圍，潛水民眾苦等不到船家，船家先救沒有戴的，依訊號源找到有戴追蹤器的人，才及時化解一場可能的救難案件。

但有不少案件是多日後，漂流到岸邊才能找回來，當然無法活命，甚至就此失蹤。曾有一名女性騎水上摩托車要到澎湖，過程中不慎落海，她有穿防寒衣，水性又很好，又會游泳，但待在水面上太久，第七天被發現時已經死亡。救難人員認為，如果她有配戴追蹤器，第一時間循位找人，仍可能活命的機會。

潛水客被海流漂走後，如果有配戴追蹤器會有訊號，利於尋找。記者游明煌／攝影
潛水客被海流漂走後，如果有配戴追蹤器會有訊號，利於尋找。記者游明煌／攝影
潛水、磯釣等都容易發生意外，自我配備安全提升愈來愈受重視，如果被海流漂走，救援通常相當困難，如果有配戴追蹤器會有訊號，利於尋找。潛水客被海流漂走後，救援通常相當困難，有的甚至找不到人，如果有配戴追蹤器會有訊號，利於尋找。圖／基隆市政府提供
潛水、磯釣等都容易發生意外，自我配備安全提升愈來愈受重視，如果被海流漂走，救援通常相當困難，如果有配戴追蹤器會有訊號，利於尋找。潛水客被海流漂走後，救援通常相當困難，有的甚至找不到人，如果有配戴追蹤器會有訊號，利於尋找。圖／基隆市政府提供
潛水客被海流漂走後，救援通常相當困難，有的甚至找不到人，如果有配戴追蹤器會有訊號，利於尋找。圖／新北市消防局提供
潛水客被海流漂走後，救援通常相當困難，有的甚至找不到人，如果有配戴追蹤器會有訊號，利於尋找。圖／新北市消防局提供

墾丁 衛星 遊艇

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