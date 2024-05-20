沒提供定位通訊兩潛客失蹤判刑 船長比教練過失多

屏東縣墾丁貓鼻頭外海5年前發生潛水意外，兩名潛水客至今仍失蹤，屏東地院法官依過失致死罪判處沈姓遊艇船長、帶團楊姓教練各1年8個月、8個月徒刑。沈姓船長被認定因未依「水域遊憩活動管理辦法」規定，提供具有防水及衛星定位功能的通訊設備給楊使用，應負過失責任較楊姓教練為重。

法界人士指出，法官認為衛星定位功能的通訊設備是意外狀況發生時求救的重要關鍵，這起判決成為考慮過失責任的重要依據。

2019年10月2日，楊姓教練帶黃姓、邱姓兩名潛水客，搭沈姓船長駕駛的鯨探號遊艇船，自後壁湖漁港出發到貓鼻頭海域進行水肺船潛，因發現3人超過約定時間仍沒有出現，沈姓船長向海巡單位求援，楊姓教練當晚7點多在鵝鑾鼻外海被尋獲，其他2人至今仍失蹤，已判定無生存之可能，認定死亡。

判決指出，入水點是經墾管處公告禁止從事水肺船潛活動之貓鼻頭海域，楊男潛入海中後，發現海下海流強勁暫停潛水，帶著黃、邱男浮出水面，有施放浮力袋，等待遊艇接駁，但沒有被立即接上船。

法官認為，沈男應隨時守望潛水者呼出氣泡，依氣泡、海流方向推估潛水者的位置，駕船跟隨其後，接駁潛水登船或提供必要的協助，但沈男沒緊跟隨3人，致3人無法登船，持續漂流在海上。

法官審理認為，沈男發現3人逾時未登船，也沒有盡快以通訊與相關設備求救，僅自己駕船在海上搜尋，過1個多小時，才打電話向安檢所求救。

楊男有潛水專業證照，以帶客從事潛水活動為業，沈男是遊艇船長與駕駛人，以載人從事潛水為業，均理應善盡相關注意義務，各因過失行為導致2人死亡，沈男違反多項注意義務，過失情節較楊男重。