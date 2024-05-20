【即時短評】救命分秘必爭 政府和民間要跟上科技腳步

海流變換莫測，海上意外隨時可能發生，但救難要找到人非常不容易，能有定位追蹤器是理想的配備，但現在規格不一，也沒有強制性，救援專家建議政府可以規範或採認證的作法，安全及品質就更有保障，政府和民間都要跟上科技的腳步，減少憾事的發生。

又近夏日戲水，海上潛水等活動意外事故，全台各地海域每年不斷上演，但現在出海救援任務，能不能找到人多靠運氣，茫茫人海如有科技協助，衛星定位追蹤器能增加活命的機會，海流變換莫測，誰都不希望是那個倒楣者，因此自我安全配備的提升就很重要。

放流潛客下海後為何常會發生漂流事件？資深船長、教練會知道海流，但有的學員常不在約定時間回來，又因海流隨著潮汐變動很大，流速很強，一小時就會流2、3公里遠，海流上面和下面有可能反方向，潛水過程中，經驗如果不足，教練可能無法照顧到全部的人，是潛水時最大的風險，要能掌握每個人的動向才能安全潛水。

北海岸、東北角海域有很多放流潛水，已有不少業者會提供潛客使用，但磯釣客還沒有人有配掛，主要嫌麻煩，尚未普及，如果搭船去海釣的釣客有的會出船前租用，保障自身的安全。

中華民國災難救援協會監事薛永讀認為，政府的腳步要跟上科技的提升，海上救難要找到人非常不容易，能有追蹤器是最理想的配備，但現在規格不一，政府可以規範或採認證的作法，品質就更有保障。