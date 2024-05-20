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獨／海上「救難神器」救人命 救援單位疾呼修法成標配

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

時序入夏，潛水等水上活動增溫，意外可能隨之增加，被稱為「救難神器」的海上求救追蹤器近年漸被使用，愈來愈多救難單位、放流潛水成員佩掛，救援單位建議交通部修法，讓追蹤器成為水域活動必備品。其功能如住家滅火器一樣，意外發生時能縮短黃金救援時間，減少憾事發生。

今年1月雲林縣林姓男子到北港溪出海口海釣，因被大風吹落海中失蹤，家屬心急如焚，林妻發文協尋，林男遺體15日後在雲嘉外海的外傘頂洲被尋獲。救難人員感嘆，「如果有配戴追蹤器，家屬就不用煎熬半月」，類似這樣的悲劇不少，能找回遺體都還算幸運，很多漂走多年未尋獲。

水上活動過程海流瞬息萬變，一旦發生意外常瞬間消失，求救追蹤器有衛定功能，各地也有潛水客因為被海流漂走，離開預定範圍，靠追蹤器找回案例。

基隆市救難協會總教練王銘祥說，很多人一直要求開放海域、海禁，但其實最重要的是自己的安全配備要提升，自己救自己，「短時間就可以找到人，不必每次就出動直升機。」他回憶，曾有一次搜索救難過程中，直升機就飛在漂流者的頭頂正上方，但他們將人救回後，直升機仍未看到人。

王銘祥表示，依交通部觀光署水域遊憩管理辦法，第20條目前只規定，「載客從事潛水活動的船舶，應配置具防水裝備及衛星定位功能的行動電話等通訊設備，供潛水教練配戴及聯絡通訊使用」。但實際經驗出事都是學員，建議修法應擴及學員要配備追蹤器；第二立槳、獨木舟、海釣、磯釣等水上活動項目也建議鼓勵使用。

中華民國災難救援協會監事薛永讀說，配掛海上求救追蹤器找到人機會大增，搜救時間也可縮短，建議政府單位可以整合系統或者規範，能成為標配是最好，增加個人安全係數。

容易發生漂流全台海域都有，包括墾丁七星岩、澎湖、東北角、北海岸、小硫球、綠島等，已有不少潛水業者會為潛客配備追蹤。

交通部觀光署署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處長游麗玉表示，基於方便搜尋救援理由，推動以法律強制民眾從事特定類別如潛水、獨木舟等需有定位設備，會有侵害隱私權疑慮，目前無推動修法想法。

至於何提升活動安全，游麗玉表示，是否準備GPS定位設備，由民眾自行判斷是否有活動需要，自行增添。建議多先了解環境特性，預先做好準備，比方說從中央氣象局取得海氣象資訊、注意遵守管理處設置的警告、禁止牌示等。

基隆市海洋及農漁發展科長蔡馥嚀說，水上活動多元，定位追蹤器對浮潛、立槳、獨木舟等安全多一層保障，目前多鼓勵業者讓學員佩戴使用。

潛水、立槳等水上活動如果發生意外，多數救難單位找到時已難活命，甚至連遺體也不找不回來，海上求救追蹤器近年日漸被使用，成為保命工具之一。記者游明煌／攝影
潛水、立槳等水上活動如果發生意外，多數救難單位找到時已難活命，甚至連遺體也不找不回來，海上求救追蹤器近年日漸被使用，成為保命工具之一。記者游明煌／攝影
水上活動過程海流瞬息萬變，一旦發生意外常瞬間消失，求救追蹤器，方便立即找人。圖／王銘祥提供
水上活動過程海流瞬息萬變，一旦發生意外常瞬間消失，求救追蹤器，方便立即找人。圖／王銘祥提供
基隆市救難協會總教練王銘祥說，很多人一直要求開放海域、海禁，但其實最重要的是自己的安全配備要提升，自己救自己。記者游明煌／攝影
基隆市救難協會總教練王銘祥說，很多人一直要求開放海域、海禁，但其實最重要的是自己的安全配備要提升，自己救自己。記者游明煌／攝影

交通部 獨木舟 直升機

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