殺人未遂犯受監護處分 今自醫院脫逃 北檢晚間發布通緝

受監護處分的簡姓男子今天脫逃，刑事局今晚發布通緝。圖／取自刑事局網站 簡姓男子在台北市犯下殺人未遂罪，法院判刑3年，執行前施以監護5年，被送入基隆一家醫院監護。醫院人員今天發現簡男不見蹤影，警方接獲報案後通報台北地檢署，檢方已核發拘票並發布通緝。警方公布簡男穿著，提醒民眾留意，發現行蹤協助報案。

基隆市警方今日下午接獲收治簡男的醫院報案，指年近40歲的簡姓男子上午10點多，趁「放風」時離開醫院，行蹤不明。基警立刻通報台北地檢署，檢警聯絡住在新北市的簡男母親，對方說簡男並未回家，檢方隨後開出拘票，但到晚間仍沒找到人，今晚發布通緝。

台北地方法院判決指出，簡男去年1月在萬華區攻擊1名女子遭攻擊頭、頸部被捕，檢方偵訊後依殺人未遂罪嫌起訴。台北地院審理後，認定簡男殺人未遂犯行，因他罹患思覺失調症，判刑3年，執行前令入相當處所，施以監護5年，因此被安排住進基隆的醫院監護。