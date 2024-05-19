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彰化社頭家庭式織襪廠火警 救出祖孫三代7人 2人送醫
彰化縣社頭鄉清水岩路一處家庭式織襪工廠今晚7點多發生火警，彰化縣消防局第二大隊前往救援，救出屋內祖孫三代共7人，其中祖父母輕微嗆傷送醫觀察。
彰化縣消防局今晚7時16分獲報一透天厝 家庭式織襪工廠發生火警，第二大隊社頭分隊等派出各式消防車輛16輛、救護車4輛，消防員、義消共51人搶救，其中4名大人和3名小孩一度在二樓陽台待援，後由消防員將他們以雙節梯引導救下樓。
消防員發現起火點是在1樓機台區起火燃燒，燃燒面積約10平方公尺，製襪機台及原料燃燒，十分鐘內即將火勢撲滅。
被救出的包括六旬許姓祖父母、二名女兒及2歲到7歲的3名孫子和孫女，祖父母有輕微嗆傷、呼吸不順送醫觀察，起火原因調查中。
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