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滿18歲就結案 專家憂少輔會未落實輔導

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

人本基金會建議，少輔會應改制到衛教體系，落實輔導。圖／聯合報系資料照片
人本基金會建議，少輔會應改制到衛教體系，落實輔導。圖／聯合報系資料照片
少數學生帶刀械、抽菸、吸毒、打架、混幫派等，家長若放任不管、老師管教可能惹禍上身，最終交由少輔會處置，不過少輔會是在警政體系以少年事件處理法為處理依據，難以讓少年心理層面感到暖意。人本基金會建議，少輔會應改制到衛教體系，落實輔導，才能健全少年人格發展。

專家分析全國各地少輔會去年7月至今年2月資料，120件結案資料中，幾大結案原因是輔導對象滿18歲、轉介其他縣市、對象行蹤不明，質疑根本未完成輔導後結案，形同美化結案數字。

台灣照顧管理協會理事長張淑慧說，少輔會在各縣市警察局轄下，只是少年隊一個股，應提升位階，獲更多資源。對年滿18歲非少年保護事件當事人就結案，她說，國外類似情形仍會緩衝輔導1年，不為結案而結案。

人本基金會執行長馮喬蘭則建議少輔會應該回歸到衛生或教育體系。新北市少輔會執行秘書洪松田表示，北縣時代即成立少輔會延續至今，目前由市長擔任主任委員，結合教育、警政、社政、衛政等，跨局處處理少年輔導及處置問題。

「少年輔導不會是一個機關或單位的工作。」新北少輔會輔導組長陳義峰說，少輔會與少年隊每兩周定期開聯繫會議討論少年輔導作為，也有跨局處橫向機制。新北市警局少年隊長廖睿辰也說，少年隊屬前端查處與防制，少輔會是後端接手後續開案輔導，相互合作，新北自2022年起連續獲得中央頒發輔導中輟生績優單位。

幫派 抽菸

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