少輔開案低 8個月千件未獲輔導

依刑事局近8個月統計，全台學生偏差曝險行為報案2433件，卻有約4成3不開案，未進入少輔會輔導。圖／聯合報系資料照片 新北去年底發生國三男生在校內遭割頸命案，少年犯罪行為引關注，依刑事局近8個月統計，全台學生偏差曝險行為報案2433件，卻有約4成3、1056件不開案，未進入少輔會輔導。台灣照顧管理協會理事長張淑慧質疑，少輔會太過自我限縮，導致許多偏差行為學生未能獲有效輔導，少輔員人力不足也成隱憂。

有國中老師反映，曾兩次通報少輔會的個案遭退回學校輔導，卻在校內傷害同學的刑事案件，老師們會因提報個案無法開案輔導感到挫敗、力不從心，也須承擔更多責任處理學生偏差行為。

張淑慧直言，少輔會隸屬各縣市政府，各地對少年犯罪重視程度不同，導致功能不一。常見不開案原因是不符曝險少年要件、重複進案或他單位輔導中、居住所不在本轄、觸法少年法院輔導中、轉偏差行為輔導，學校不如警察局少年隊擁有強制力，通報後有4成不成立，增加學校輔導負擔，易造成偏差行為學生未能獲即時關懷及處理。

不少教師反映，少輔會開案審核標準過於嚴格，新北土城國中輔導組長張嘉芸表示，時下學生偏差行為、曝險與觸法個案類型多元，建議少輔會可與區域性學校輔導團隊對接，建立更緊密合作關係。

新北約有16萬名國高中生，台北約11萬人，北市配置少輔員28人，新北僅32人，等於平均5000名學生才有1名少輔員，北市3928名學生就有1名少輔員，少輔督導人力新北僅有6人，台北20人居各縣市之冠。

新北市警局表示，少輔會近2年辦3次少輔員招聘，盼補足員額，少輔會社工均為臨時約聘人員，流動性較大，為留任優秀人才，將爭取朝正式公務員任用辦理。

心理諮商師高乃芸觀察，新北市專任輔導教師歷年不足額錄取，學校心理師、社工師長期招不到人，有組織架構卻沒人力執行，等於有骨沒有肉，導致基層輔導人力失衡、過勞，工作負荷量大。

新北市少輔會輔導組長陳義峰說，市長侯友宜重視少年輔導問題，除指示警察局協助少輔會持續增聘人力，未來規畫在新莊、新店等地擴展分會，讓各區少年輔導資源達到衡平。

新北教育局長張明文表示，教育局與少輔會合作模式包括提供跨系統合作協助曝險少年，與衛政、社政、警政攜手，落實行政輔導先行，降低曝險少年觸法疑慮。