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陪酒玩摸胸賺小費 警逮24泰女

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

警方破獲俗稱「泰國店」情色酒吧，泰籍女子非法打工與男客「玩遊戲」，藉此賺取塑膠手環換小費。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲俗稱「泰國店」情色酒吧，泰籍女子非法打工與男客「玩遊戲」，藉此賺取塑膠手環換小費。記者蕭雅娟／翻攝
台北最近出現泰籍情色酒吧，有色情業者涉媒介泰籍年輕女子持短期觀光簽證來台，在陪酒時和客人「摸胸」親密接觸，藉此賺取「橡膠手環」再換取台幣當小費。台北市警中山分局與移民署前天搜索酒吧，當場查獲廿四名泰籍女子與十七名酒客，依社維法裁罰、遣返，現場五名員工移送法辦。

外籍人士在台非法從事酒店、色情以越南籍居多，不少失聯移工透過同鄉轉介到「越南店」工作，成為社會問題；近年坊間另興起「泰國店」，因玩法不同，且小姐幾乎都是「挑選過」再利用觀光名義來台，形成另一股風潮。

台北市中山區去年底傳出有「泰國店」，疑是從中南部轉往北部發展，警方查訪後鎖定民生東路一處地下室，但該據點自稱「私人招待所」，加上女子都是持觀光簽證入境，數度查無不法。

不過酒吧豔名遠播又非法營業，屢遭檢舉，警方前晚持搜索票登門，當場查獲廿四名泰籍年輕女子，全是觀光名義來台。

警方調查，「泰國店」主打泰籍年輕女子陪酒、玩遊戲，酒客只要開心就會賞手環，每次二千元兌換一批手環；女子無底薪，全靠手環賺小費，因此作風大膽，每賺一條手環可兌換一百元至一二五元台幣。酒吧從晚上九時營業至天亮，分有開放式及隱蔽式包廂，十七名酒客多為年輕人，且不少是老主顧。警方到場時，一名泰女手上已有廿多條手環。

警方帶回現場負責人廿九歲蔣姓男子及四名員工，其中二名員工身上搜出大麻菸彈及Ｋ他命香菸，依妨害風化、毒品等罪嫌送辦。

警方說，這些泰籍女子都很年輕，研判在泰國已「物色」過；因持十四天短期觀光簽證，打工完可迅速離境，查緝非常困難，應設法防堵漏洞。

台幣 泰國 移民署 簽證 酒店

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