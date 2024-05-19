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連摑女兒6耳光！高雄狠心母自豪拍影片 警方將主動調查始末
網路社群「黑豪家族」今天下午釋出一則影片和照片，影片只見一名長髮少女坐在一處涼亭，連續被一名女子掌摑6下耳光，過程中，女子怒問少女「好玩嗎？」臉頰被打紅、長髮被狂風吹亂的少女回「不好玩」；照片中指稱是母親自拍教訓女兒給別人看；轄區警方指，未接獲報案，但將主動調閱監視器追查始末。
網路社群「黑豪家族」貼出的照片指出，今天下午4點在高雄市林園區附近，打女兒拍影片給別人看覺得很自豪，照片中的對話指打人的是那個女生的老母。
轄區林園警分局警方指出，有關網傳女子遭家暴案，經查未接獲相關報案內容，經檢視影片，影片拍攝地點位於林園區工業二路河堤上涼亭，分局將主動調閱監視器查處；警方呼籲，若知悉身邊的親友正遭受家暴，可報警尋求幫助。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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