快訊

侯友宜不去總統就職典禮 明上午公務行程是這3個

幫朋友過生日卻遇死劫…高雄17歲少女無照騎車 閃違停遭大車輾斃

影／金門「迎城隍」慶典登場 封街6小時民眾擠爆後浦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連摑女兒6耳光！高雄狠心母自豪拍影片 警方將主動調查始末

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

網路社群「黑豪家族」今天下午釋出一則影片和照片，影片只見一名長髮少女坐在一處涼亭，連續被一名女子掌摑6下耳光，過程中，女子怒問少女「好玩嗎？」臉頰被打紅、長髮被狂風吹亂的少女回「不好玩」；照片中指稱是母親自拍教訓女兒給別人看；轄區警方指，未接獲報案，但將主動調閱監視器追查始末。

網路社群「黑豪家族」貼出的照片指出，今天下午4點在高雄市林園區附近，打女兒拍影片給別人看覺得很自豪，照片中的對話指打人的是那個女生的老母。

轄區林園警分局警方指出，有關網傳女子遭家暴案，經查未接獲相關報案內容，經檢視影片，影片拍攝地點位於林園區工業二路河堤上涼亭，分局將主動調閱監視器查處；警方呼籲，若知悉身邊的親友正遭受家暴，可報警尋求幫助。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴示意圖。 圖／聯合報系資料照
家暴示意圖。 圖／聯合報系資料照

高雄市一名長髮少女坐在林園區河堤一處涼亭，連續被一名女子掌摑6下耳光；照片中指是母親打女兒耳光，自拍給別人看。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高雄市一名長髮少女坐在林園區河堤一處涼亭，連續被一名女子掌摑6下耳光；照片中指是母親打女兒耳光，自拍給別人看。圖／取自網路社群「黑豪家族」

家暴 影片 監視器 高雄市

延伸閱讀

幫朋友過生日卻遇死劫…高雄17歲少女無照騎車 閃違停遭大車輾斃

男揪小女友偷嘗禁果「全裸相擁」夜宿香閨 女友媽撞見嚇壞報警

國軍中士網戀澎湖未成年少女2度逞慾 賠了軍職下場GG

少女與繼叔不倫關係20次 少女媽怒告小叔結果出爐

相關新聞

今年第4起…高雄沿海路又1人命喪大車下 無照騎士閃違停車遭輾斃

高雄市沿海路今年因發生3起女騎士遭大車輾斃的死亡車禍，交通大隊正實施專案大執法，才兩周時間今又發生第4起！黃姓男子將轎車...

撞同向又彈對向！BMW接連碰撞「頭對頭」才停下 駕駛渾身酒氣慘了

高雄60歲吳姓男子今中午12時許駕車行經鳥松區神農路一帶，車輛不明原因撞擊中央分隔島，接連碰撞同向、對向的劉姓、饒姓男子...

520前夕竹縣「峨眉超高壓變電所」遭闖入 警鎖定2嫌追查

台灣電力公司位於新竹縣的「峨眉超高壓變電所」，昨天凌晨2點51分遭2名竊嫌闖入欲偷剪電纜線，台電人員發現紅外線警報與監視...

女子開車駛出巷口 機車直行撞上！男騎士臉部著地送醫

謝姓女子今天開車駛出巷口要左轉進入道路時，與騎機車直行的李姓男子發生碰撞，李男臉部著地，趴在路面無法起身。消防局獲報將李...

影／一道影子飄過 宮廟香油錢便消失？警方逮到賊真相曝光

雲林縣斗六和莿桐鄉多間宮廟今年3月起陸續發生香油錢被竊，因多數受害土地公廟位在人煙稀少的偏村農路，警方鍥而不捨追查，發現...

連摑女兒6耳光！高雄狠心母自豪拍影片 警方將主動調查始末

網路社群「黑豪家族」今天下午釋出一則影片和照片，影片只見一名長髮少女坐在一處涼亭，連續被一名女子掌摑6下耳光，過程中，女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。