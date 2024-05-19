幫朋友過生日卻遇死劫…高雄17歲少女無照騎車 閃違停遭大車輾斃

就讀高職的17歲黃姓少女今天下午騎機車行經高雄小港區沿海一路，為閃避黃姓男子的違停轎車，切至外側快車道，當場遭疾駛而來由簡姓男子駕駛的聯結車撞及，人車倒地後，人滾落大車輪下慘遭輾斃；據了解，黃姓少女為幫朋友過生日，無照騎姊姊機車外出，沒想到卻遇死劫！

高雄市沿海路今年已發生3起女騎士遭大車輾斃的死亡車禍，交通大隊正實施專案大執法，才兩周時間今又發生第4起！

警方調查，黃姓男子今天下午3時2分許將轎車違停在小港區沿海一路的捷運站R3捷運站出入口的慢車道，當時騎士黃姓女子（17歲）騎機車經過該處路段，為閃避黃男的違停轎車，切出外側快車道超車。

黃女超車時，剛好簡姓男子（62歲）駕駛聯結車行駛快車道，當場撞及黃女機車，人車倒地後，黃女滾落聯結車輪下，當場遭輾斃，慘死輪下，黃女機車又擦撞黃男違停轎車。

警方獲報到場處理，據了解，死者黃女年僅17歲，就讀高雄某高職學校，未滿18歲的黃女當時為幫朋友過生日，無照騎著姊姊的機車到市區，監視畫面錄下黃女騎機車經過小港捷運站的最後身影，沒想到數秒後卻發生不幸，命喪輪下。

由於黃男違停導致少女閃避切至外車道，慘遭簡男撞死，警方依過失致死罪嫌分別將簡、黃二人移送高雄地檢署偵辦；警方另依違反道路交通管理處罰條例第56條對黃男違停行為開罰600元以上1200元以下罰鍰；詳細車禍肇責由交通大隊釐清判定。