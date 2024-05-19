影／一道影子飄過 宮廟香油錢便消失？警方逮到賊真相曝光

雲林縣斗六和莿桐鄉多間宮廟今年3月起陸續發生香油錢被竊，因多數受害土地公廟位在人煙稀少的偏村農路，警方鍥而不捨追查，發現一男子行跡可疑，尤其從一間土地公廟的監視器發現這名男子在深夜有如「阿飄」從牆外飄過，十分嚇人，進一步追查才發現他竟是騎滑板車犯案，昨天循線逮捕這名滑板車賊。

斗六地區最接連發生多起土地公廟遭人竊取香油錢，斗六警分局獲報組成專案小組並報請雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮偵辦，連日來過濾許多路口調閱監視，並無所獲，直到最近鎖定鐘姓男子涉有重嫌，昨天持雲林地檢署核發拘票將鐘嫌查緝到案，他坦承缺錢花用，利用夜間到各偏僻宮廟偷香油錢。

警方指出，鐘嫌從今年3月起陸續利用夜間到斗六市及莿桐鄉，開車四處逛，隨機對土地公廟行竊，他破壞廟內的賽錢箱再竊取香油錢，從幾百元到上千元不等。

鐘嫌作案方式很特別，他開車四處尋找可下手的宮廟，為規避警方查緝，先將所車輛停放在距離宮廟約1、2公里外的地方，再騎乘電動滑板車前往犯案，用同樣手法，犯案遍及斗六、莿桐較偏僻的土地公廟。

警方調閱路口監視器一直未發現可疑的汽、機車，但為維護宮廟錢財安全，仍抽絲剝繭追查，直到從一座土地公廟的監視器發現一男子像「阿飄」一般，從牆外飄過，仔細追蹤清查比對，才發現鐘男竟是利用滑板車犯案，由於在鄉下很少人夜間騎滑板車，且他每騎滑板車路過的宮廟，香油錢便會「消失」，警方懷疑「滑板車有鬼」，進而逮捕這名滑板車賊。

斗六警分局長黃念生對同仁鍥而不捨的辦案表示嘉許，並呼籲偏鄉宮廟應加裝監視器，避免成為竊賊覬覦目標。