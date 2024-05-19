今年第4起…高雄沿海路又1人命喪大車下 無照騎士閃違停車遭輾斃

高雄市沿海路今年因發生3起女騎士遭大車輾斃的死亡車禍，交通大隊正實施專案大執法，才兩周時間今又發生第4起！黃姓男子將轎車違停在沿海一路捷運站前慢車道，黃姓女騎士為閃避切至外側快車道，當場遭疾駛而過的聯結車撞擊，慘死輪下，網友驚嚇「人好像沒了」。

根據警方調查，黃姓男子今天下午3時2分許駕駛轎車在小港區沿海一路的捷運站R3捷運站出入口的慢車道違停，當時機車騎士黃姓女子（18歲）騎機車經過該處路段，閃避黃男違停轎車，切出外側快車道超車。

黃女超車時，剛好簡姓男子（62歲）駕駛聯結車行駛快車道，當場撞及黃女機車，人車倒地後，黃女滾落聯結車輪下，當場遭輾斃，慘死輪下；黃女機車又擦撞黃男違停轎車。

警方獲報到場，事後查出，死者黃女未滿18歲，無照騎機車；由於黃男違停，簡男撞死黃女，警方先依過失致死罪嫌將簡移送高雄地檢署偵辦，另依違反道路交通管理處罰條例第56條對黃違停行為開罰600元以上1200元以下罰鍰；詳細車禍肇責由交通大隊釐清判定。