影／宜蘭刑大隊長反詐宣導 遭小朋友嗆「講國語」全場笑翻

宜蘭縣信賴台灣之友會昨天在員山鄉大三鬮舉辦防詐宣導，邀請刑警大隊長鄭偉豪主講，在場多數是上了年紀長者，他為了接地氣與長輩博感情，全程講台語，未料遭3名小朋友抗議「講國語啦」，孩子們因聽不懂台語，搶不到有獎徵答小書包，又急又氣萌嗆大隊長。

這場防詐騙宣傳吸引400多人聆聽，送出6個小書包贈品，3名小朋友眼見快要搶不到，對著隊長大聲嗆「講國語啦，不要講台語」，笑翻全場。今天有人剪輯影片上傳臉書，網友留言「太可愛了」、「小朋友很投入」、「一直沒辦法答題拿書包，超生氣，覺得小朋友很勇敢，勇於表達自己」、「防詐也要有這樣的勇氣」。

鄭偉豪進行防詐宣導第一次被嗆，而且還是被小孩子嗆，他當時笑稱傻眼「真的被打敗了」，因他在上台前有人提醒，盡量全程講台語，才能跟鄉親搏感情，努力把畢生會講的台語都講完了，沒想到還是被嗆。

宣導活動結束，縣警局邀請3位小朋友拿看板拍照，3人翹著嘴、面無表情，顯示心情不美麗；警方最後半哄半騙，答應補送每人各1個防詐小書包，他們才開露出微笑，開心比出「YA」手勢，形成強烈對比。

鄭偉豪表示，統計發現長者最容易受騙，不過小朋友學會防詐觀念後，回家也可以告知家人。去年在宜蘭縣各機關、金融機構及超商共同努力下，攔了302件詐欺案，攔阻金額1億6126萬元，這是大家齊心努力的成果。

警察局長侯東輝呼籲，詐騙已是全民公敵，大家要齊心對抗，小心詐騙就在你身邊，無論接到什麼訊息，只要談到錢，務必先查證，若疑有詐騙，可撥165反詐騙諮詢專線查證，避免落入圈套。