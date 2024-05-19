撞同向又彈對向！BMW接連碰撞「頭對頭」才停下 駕駛渾身酒氣慘了

高雄60歲吳姓男子今中午12時許駕車行經鳥松區神農路一帶，車輛不明原因撞擊中央分隔島，接連碰撞同向、對向的劉姓、饒姓男子轎車才停下，警消到場後，3名駕駛僅受輕傷，但吳男渾身酒氣，呼氣酒測值達每公升0.70毫克，將依公共危險罪嫌送辦。

警方表示，吳男當時駕駛白色BMW轎車，沿鳥松區神農路內側快車道往大寮方向行駛，行經事故路段時，車頭突然向左偏移，撞擊中央分隔島後，車輛往右撞到同向劉男轎車。

吳男撞擊劉男後，整輛車宛如碰碰車一樣，先「回彈」往左偏移，撞到中央分隔島後又闖入對向車道，與饒姓男子駕駛的轎車「頭對頭」碰撞後才停下。

仁武警方局獲報後到場疏導，劉男無傷，吳男、饒男及饒車上的林姓女乘客則受輕傷，經救護車組清理傷口後無大礙。

因吳男身上散發酒氣，警方對他施測，吳呼氣酒測值達每公升0.7毫克，其他兩人則無飲酒，警方將依公共危險罪嫌將吳男送辦，詳細肇事責任已測繪進一步分析。

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