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台南新開幕PUB太吵還有人撒錢 負責人遭違反社維法送辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區海安路一家PUB，今天凌晨1點多舉辦開幕活動因聲音太吵被民眾檢舉，警方到場後認為已妨害安寧，將楊姓負責人帶回警詢問後，依違反社會秩序維護法函送法辦。員警離開後，傳出有名年輕人在海安路上撒錢，警方對此表示，此舉涉嫌妨害公眾往來，將查明身分後依公共危險罪嫌究辦。

據了解，海安路商圈店家林立，路上有多家PUB夜店常吸引年輕人光顧，昨天又有一家PUB新開幕，也吸引許多年輕人聚集，但店家疑辦活動辦得太嗨，民眾向轄區台南市警二分局檢舉噪音太吵。

轄區海安派出所員警今天凌晨1點多獲報，海安路二段某酒吧有噪音妨害安寧情事後迅速到場，現場也發現酒吧以音樂吸引人潮聚集，影響周邊安寧秩序，立即責令店家將音量關閉及疏散人潮，並將現場負責人53歲楊姓男子及其子（35歲）帶回調查，依違反社會秩序維護法妨害安寧罪送辦，另依違反由噪音管制法移送環保局裁罰。

員警離開後，傳出有名年輕人在海安路上撒錢，一名身穿白上衣年輕男子對著群眾撒一疊疑似紅色百元鈔票，有人將此事PO上網。警方對此表示，員警到場時並未察見，也將展開調查並通知相關人等到場說明，並將依照公共危險罪嫌及違反廢棄物清理法來送辦，絕不容許有危害公共安全行為。

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台南市海安路一家新開PUB辦活動，還有身穿白上衣名年輕人（中）當眾撒錢。轄區警方說，此舉涉嫌妨害公眾往來，將依公共危險罪嫌究辦。圖／讀者提供
台南市海安路一家新開PUB辦活動，還有身穿白上衣名年輕人（中）當眾撒錢。轄區警方說，此舉涉嫌妨害公眾往來，將依公共危險罪嫌究辦。圖／讀者提供

台南 噪音 年輕人

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