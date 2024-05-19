台南新開幕PUB太吵還有人撒錢 負責人遭違反社維法送辦
台南市中西區海安路一家PUB，今天凌晨1點多舉辦開幕活動因聲音太吵被民眾檢舉，警方到場後認為已妨害安寧，將楊姓負責人帶回警詢問後，依違反社會秩序維護法函送法辦。員警離開後，傳出有名年輕人在海安路上撒錢，警方對此表示，此舉涉嫌妨害公眾往來，將查明身分後依公共危險罪嫌究辦。
據了解，海安路商圈店家林立，路上有多家PUB夜店常吸引年輕人光顧，昨天又有一家PUB新開幕，也吸引許多年輕人聚集，但店家疑辦活動辦得太嗨，民眾向轄區台南市警二分局檢舉噪音太吵。
轄區海安派出所員警今天凌晨1點多獲報，海安路二段某酒吧有噪音妨害安寧情事後迅速到場，現場也發現酒吧以音樂吸引人潮聚集，影響周邊安寧秩序，立即責令店家將音量關閉及疏散人潮，並將現場負責人53歲楊姓男子及其子（35歲）帶回調查，依違反社會秩序維護法妨害安寧罪送辦，另依違反由噪音管制法移送環保局裁罰。
員警離開後，傳出有名年輕人在海安路上撒錢，一名身穿白上衣年輕男子對著群眾撒一疊疑似紅色百元鈔票，有人將此事PO上網。警方對此表示，員警到場時並未察見，也將展開調查並通知相關人等到場說明，並將依照公共危險罪嫌及違反廢棄物清理法來送辦，絕不容許有危害公共安全行為。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言