高雄馬路出現從天而降的「貓掌」 網讚：荒唐又可愛

高雄市苓雅區興中街和森林路口馬路出現神奇畫面，原來路面裝設地下式消防水閥後重鋪柏油，完成後就像是貓爪一般，讓網友狂讚，指「荒唐又可愛」，還有網友趣稱是「從天而降的掌法」、「這補丁給過」、「設計人員應該要嘉獎」。

臉書社團「高雄點」有網友在位於苓雅區的興中街和林森路口的柏油路口，發現一個有趣畫面，拍照後，笑問「哈哈哈，這到底是什麼啦」，引起網友堆樓熱議。

原來原PO拍下埋在馬路下的消防栓，只見消防栓的鐵蓋四周重新鋪設柏油，鐵蓋上方有三個寫著「制水閥」的小圓蓋，柏油繞著鐵蓋和小圓蓋鋪設後，乍看之下就像貓的爪子，成了有趣的「貓爪抓」手印。

網友一面倒地稱讚，有網友指這是「貓貓手印」、「這故意的吧，好可愛」、「好荒唐又可愛」、「這很厲害耶」、「想到這設計的人員應該要嘉獎」、「蜜柑站長的手印？」、「真的超廢，但廢到好笑」、「很有創意耶」、「也太可愛了，這個真的值得去拍一下」。