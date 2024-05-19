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民眾竹縣、苗栗登山步行遇狀況 保七警救援護送

中央社／ 苗栗縣19日電

新竹縣及苗栗縣山區連續2天發生多起民眾迷路、身體不適狀況，保安警察第七總隊員警前往救援，將民眾平安護送下山。警方呼籲，登山健行前應評估自己能力、做足功課。

保七總隊第5大隊今天發布新聞稿表示，郭姓男子17日與兒子到苗栗縣山區登山時，在南比林山三角點附近發現兒子走失並無法聯繫，搜救人員獲報出動搜救，於當天下午4時15分找到失蹤的兒子。

保七第5大隊指出，17日晚間在大霸尖山登山步道2.3公里處，羅姓男子報案稱腳抽筋無法行走；陳姓山友18日於檜山巨木群步道3.4公里處大腿抽筋難以行走，均由觀霧小隊、觀霧站及觀霧分站巡查員出勤搜救，以人力揹負及攙扶方式協助脫困。

保七總隊呼籲，民眾不宜獨自1人登山，出發前應先評估自己能力，先行訓練，更要做足準備功課，爬山過程也要隨時留意各項安全。

新竹 苗栗縣

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