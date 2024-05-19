印尼籍女高中生高雄愛河落水 獲救已明顯死亡

就讀高雄市某私立高職的洪姓印尼籍女學生，昨天結束教會活動後失聯，經教友通報洪女最後出現地點在三民區願景橋附近，警消漏夜搜索，今上午10時許尋獲遺體，詳細原因由檢察官相驗釐清。

據了解，昨晚洪女先參加教會活動，離開後稱約好姐姐在願景橋附近碰面，請教友載她至附近，當時正值深夜，教友擔心洪女發生意外，等洪下車後還在現場附近等候。

沒多久，教友發現洪女走下斜坡後人就不見蹤影，擔心洪女發生意外，趕到現場，卻只有找到洪女背包，人卻不見蹤影。

鼓山警分局昨晚9時57分許接獲教友報案後，派警力至願景橋附近搜索，截至今凌晨搜索仍無結果，今早太陽一出，警消再沿愛河搜尋，最後於願景橋附近河道上找到洪女。

洪女被救上岸後已明顯死亡，鑑識人員確認外表無外傷，口鼻有溢出泡沫，疑為溺水造成，附近留有洪女背包，另調閱監視器畫面，洪女落水時間點附近並無外人介入。

據了解，洪女就讀市區某私立高職，落水前曾留下文字給校方，警方今報請檢察官相驗釐清，並聯繫印尼在台辦事處協助家屬處理後事。