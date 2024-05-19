快訊

113會考數學／幾何題難、非選出現「魔王題」 試題解答一次看

「適度飲酒」有益健康？ 專家告訴你喝酒與健康到底有沒有關聯

獨／520兩岸過招！雙城論壇陸方踩線團訪台 北市府520後向中央申請

印尼籍女高中生高雄愛河落水 獲救已明顯死亡

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

就讀高雄市某私立高職的洪姓印尼籍女學生，昨天結束教會活動後失聯，經教友通報洪女最後出現地點在三民區願景橋附近，警消漏夜搜索，今上午10時許尋獲遺體，詳細原因由檢察官相驗釐清。

據了解，昨晚洪女先參加教會活動，離開後稱約好姐姐在願景橋附近碰面，請教友載她至附近，當時正值深夜，教友擔心洪女發生意外，等洪下車後還在現場附近等候。

沒多久，教友發現洪女走下斜坡後人就不見蹤影，擔心洪女發生意外，趕到現場，卻只有找到洪女背包，人卻不見蹤影。

鼓山警分局昨晚9時57分許接獲教友報案後，派警力至願景橋附近搜索，截至今凌晨搜索仍無結果，今早太陽一出，警消再沿愛河搜尋，最後於願景橋附近河道上找到洪女。

洪女被救上岸後已明顯死亡，鑑識人員確認外表無外傷，口鼻有溢出泡沫，疑為溺水造成，附近留有洪女背包，另調閱監視器畫面，洪女落水時間點附近並無外人介入。

據了解，洪女就讀市區某私立高職，落水前曾留下文字給校方，警方今報請檢察官相驗釐清，並聯繫印尼在台辦事處協助家屬處理後事。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

印尼籍洪姓女高中生落水溺斃，警方已報請相驗釐清。記者張議晨／翻攝
印尼籍洪姓女高中生落水溺斃，警方已報請相驗釐清。記者張議晨／翻攝

印尼 檢察官 願景

延伸閱讀

高雄反射鏡一年毀損2千支 民眾怒維修慢「等半年才修好」

朱海君無緣金曲獎 高雄露面被問「NONO遭起訴」僅吐4字

高市勞工局攜手台積電慈善基金會辦就業博覽會 吸引逾千名求職者

113會考／高雄上午會考8件違規「提早翻試題」最多 答案卡寫名字恐零分

相關新聞

驚悚畫面曝！重機騎士載女兒左轉 對向機車高速撞上

沈姓男子昨晚騎乘機車沿台北市北投區承德路七段往北行，經石牌路口碰撞對向童姓男子所騎準備左轉的大型重機，沈男、童男頭部受創...

影／街頭爆炸聲 台中2高中生丟炸炮...無照開租賃車家長借的

台中市北屯區柳陽東街、興安路二段路口在昨晚10時許，傳出爆裂聲響，有附近餐廳監視器拍到案發時有火光，民眾以為是變電箱爆炸...

影／三重8+9半夜當街砸賓士 有人左手開槍、右手持球棒砸車

新北市三重區昨天深夜有一群年輕人持球棒、西瓜刀，狠砸自由街路旁停放賓士轎車，其中1人左右開弓，右手拿球棒砸、左手持槍開1...

影／台中北屯路口暗夜驚傳爆裂物？ 警：疑爆竹煙火

台中市北屯區柳陽東街、興安路二段路口在昨晚10時許，傳出爆裂聲響，有附近餐廳監視器拍到案發時有火光，民眾以為是變電箱爆炸...

自稱「高中主任」訂5千元晚餐放鴿子 業者慶幸：還好沒訂佛跳牆

冒名訂餐詐騙案例層出不窮，高雄市新興區一家餐廳業者在網路PO文，指新興高中一名李姓主任聲稱學校教師要聚餐，昨晚訂了500...

嘉市行車糾紛演變街頭鬥毆 警出動快打部隊2名員警遭畫傷

嘉義市區日前發生起行車糾紛，雙方口角引發衝突，追逐至附近KTV餐廳，警方獲報即出動快打部隊，雙方火爆氣焰仍未消除，警方以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。