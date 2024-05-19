快訊

113會考數學／幾何題難、非選出現「魔王題」 試題解答一次看

「適度飲酒」有益健康？ 專家告訴你喝酒與健康到底有沒有關聯

獨／520兩岸過招！雙城論壇陸方踩線團訪台 北市府520後向中央申請

男假扮名醫騙倒女網友 醫師娘只當1天就夢碎　

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄張姓男子在交友軟體上配對到楊姓女子，張男謊稱是留美碩士，假扮醫師騙楊女跟他上旅館開房，結束後張男卻失聯，楊女不甘被騙砲，投訴張男任職醫院才發現他根本不是醫師，氣得對張求償150萬元，高雄高分院院審理後，判張應賠10萬元確定。

判決指出，前年2月晚間，張男和楊女在交友軟體上配對成功，兩人聊到職業時，張男秀出自己留美學歷，還稱自己在高雄長庚擔任主治醫師。

當時楊女擔心張男已婚，張還拿出身分證照片，特別強調配偶欄是「空白」，楊女看到張的身分證，加上張男自稱在長庚任職，上網查詢後，發現張男應為長庚名醫，夢想能當醫師娘，聊沒多久，剛配對就火速同意交往，還約出來碰面。

同晚深夜10時許，張男開車現身接楊女上車，卻稱剛下醫院值班很累，希望前往汽車旅館休息，楊女擔心張男太累，便跟著張男前往旅館，張男頂著累意跟楊女完事，隔天1時許一起離開。

事後楊女傳了一張兩人上身赤裸的照片給張男，還稱張男為老公，原以為可以成為醫師娘，沒料隔天張男就神隱消失，楊女聯繫不上張男，質疑遭騙砲，氣得向長庚醫院投訴，卻發現張男根本是假冒醫師行騙。

醫師娘夢碎後，楊女不滿張男騙她上傳，且還隱匿已婚身分，氣得對張提告求償150萬元；法院審理時，張男稱他確實有虛構急診醫師，但並未假冒長庚名醫，是楊女自己誤認，且當天他在摩鐵感覺不對，沒有久待就離開，刑事也獲不起訴，可見兩人並未發生任何關係。

但法官認為，男女單獨進入摩鐵，依社會通念在內應是從事性行為，且兩人還在內拍下上身赤裸相互緊貼的照片，楊女還將照片傳給張男分享，可見兩人確實有在內發生關係。

法官審酌張男冒充、虛構單身醫師，誘使楊女跟他上摩鐵，顯然是故意以違反善良風俗的方式，騙到楊女的貞操權，判他應賠10萬元較為適當。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

醫師 長庚

延伸閱讀

奇蹟！澳洲名醫「自創療法」治腦癌 近一年癌症未復發

黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍自慰片討錢 還假扮警栽贓持有毒品

貴婦奈奈男友父名醫黃立雄移送北檢 外套遮手銬不發一語

名醫黃立雄欠稅7千多萬 僅徵起99萬 民眾檢舉可獲百萬獎金

相關新聞

驚悚畫面曝！重機騎士載女兒左轉 對向機車高速撞上

沈姓男子昨晚騎乘機車沿台北市北投區承德路七段往北行，經石牌路口碰撞對向童姓男子所騎準備左轉的大型重機，沈男、童男頭部受創...

影／街頭爆炸聲 台中2高中生丟炸炮...無照開租賃車家長借的

台中市北屯區柳陽東街、興安路二段路口在昨晚10時許，傳出爆裂聲響，有附近餐廳監視器拍到案發時有火光，民眾以為是變電箱爆炸...

影／三重8+9半夜當街砸賓士 有人左手開槍、右手持球棒砸車

新北市三重區昨天深夜有一群年輕人持球棒、西瓜刀，狠砸自由街路旁停放賓士轎車，其中1人左右開弓，右手拿球棒砸、左手持槍開1...

影／台中北屯路口暗夜驚傳爆裂物？ 警：疑爆竹煙火

台中市北屯區柳陽東街、興安路二段路口在昨晚10時許，傳出爆裂聲響，有附近餐廳監視器拍到案發時有火光，民眾以為是變電箱爆炸...

自稱「高中主任」訂5千元晚餐放鴿子 業者慶幸：還好沒訂佛跳牆

冒名訂餐詐騙案例層出不窮，高雄市新興區一家餐廳業者在網路PO文，指新興高中一名李姓主任聲稱學校教師要聚餐，昨晚訂了500...

嘉市行車糾紛演變街頭鬥毆 警出動快打部隊2名員警遭畫傷

嘉義市區日前發生起行車糾紛，雙方口角引發衝突，追逐至附近KTV餐廳，警方獲報即出動快打部隊，雙方火爆氣焰仍未消除，警方以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。