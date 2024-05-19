男假扮名醫騙倒女網友 醫師娘只當1天就夢碎　

高雄張姓男子在交友軟體上配對到楊姓女子，張男謊稱是留美碩士，假扮醫師騙楊女跟他上旅館開房，結束後張男卻失聯，楊女不甘被騙砲，投訴張男任職醫院才發現他根本不是醫師，氣得對張求償150萬元，高雄高分院院審理後，判張應賠10萬元確定。

判決指出，前年2月晚間，張男和楊女在交友軟體上配對成功，兩人聊到職業時，張男秀出自己留美學歷，還稱自己在高雄長庚擔任主治醫師。

當時楊女擔心張男已婚，張還拿出身分證照片，特別強調配偶欄是「空白」，楊女看到張的身分證，加上張男自稱在長庚任職，上網查詢後，發現張男應為長庚名醫，夢想能當醫師娘，聊沒多久，剛配對就火速同意交往，還約出來碰面。

同晚深夜10時許，張男開車現身接楊女上車，卻稱剛下醫院值班很累，希望前往汽車旅館休息，楊女擔心張男太累，便跟著張男前往旅館，張男頂著累意跟楊女完事，隔天1時許一起離開。

事後楊女傳了一張兩人上身赤裸的照片給張男，還稱張男為老公，原以為可以成為醫師娘，沒料隔天張男就神隱消失，楊女聯繫不上張男，質疑遭騙砲，氣得向長庚醫院投訴，卻發現張男根本是假冒醫師行騙。

醫師娘夢碎後，楊女不滿張男騙她上傳，且還隱匿已婚身分，氣得對張提告求償150萬元；法院審理時，張男稱他確實有虛構急診醫師，但並未假冒長庚名醫，是楊女自己誤認，且當天他在摩鐵感覺不對，沒有久待就離開，刑事也獲不起訴，可見兩人並未發生任何關係。

但法官認為，男女單獨進入摩鐵，依社會通念在內應是從事性行為，且兩人還在內拍下上身赤裸相互緊貼的照片，楊女還將照片傳給張男分享，可見兩人確實有在內發生關係。