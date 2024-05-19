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影／街頭爆炸聲 台中2高中生丟炸炮...無照開租賃車家長借的

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區柳陽東街、興安路二段路口在昨晚10時許，傳出爆裂聲響，有附近餐廳監視器拍到案發時有火光，民眾以為是變電箱爆炸，聯絡台電、警方到場，不過警方調查發現，該處僅人行道有一處燃燒痕跡，不排除是有人丟擲爆竹煙火造成，警方追查後發現，當時是2名高中生，無照駕駛同伴母親租賃的轎車，因「無聊」行經該處時，以鞭炮放入花生糖罐後丟擲，警方將依少年事件處理法，將二人送辦。

經查，涉案的是兩名16歲、17歲的高中生，昨天晚間駕駛的是其中一名友人母親租賃的轎車，無照駕駛開車外出後，行經案發地點時，以鞭炮裝入花生糖塑膠罐丟擲，到案後供稱是「無聊」，有關違反道交條例部分，將依法告發，另外也將此案依少年事件處理法方向偵辦。

第五警分局表示，此案是在18日晚間10時59分許接獲報案，北屯區柳陽東街、興安路口疑似有輸電線路災害，經派員前往查處，未發現有輸電線路發生爆炸災害，也無人員受傷或財損。

經員警現場搜尋，發現人行道一異常物品外觀有燃爆痕跡，目前已由分局偵查隊鑑識人員進一步採證釐清中，另外也調閱附近監視器以釐清案情，人行道地磚部分通知1999人員轉養護單位派員修繕。

第五警分局表示，經勘查現場，未發現開關、引信及鋼釘等物，初步判定為煙火爆竹類製品；另調閱附近監視器過濾可疑人車，發現疑為2名年輕男子所為，目前兩名涉案人已到案，將依法送辦。

台中市北屯區柳陽東街、興安路二段昨晚傳出爆裂聲響，警方調查是有人丟擲爆竹煙火導致。圖／讀者提供
台中市北屯區柳陽東街、興安路二段昨晚傳出爆裂聲響，警方調查是有人丟擲爆竹煙火導致。圖／讀者提供
台中市北屯區柳陽東街、興安路二段昨晚傳出爆裂聲響，警方調查是有人丟擲爆竹煙火導致。圖／讀者提供
台中市北屯區柳陽東街、興安路二段昨晚傳出爆裂聲響，警方調查是有人丟擲爆竹煙火導致。圖／讀者提供
台中市北屯區柳陽東街、興安路二段昨晚傳出爆裂聲響，警方調查是有人丟擲爆竹煙火導致。圖／讀者提供
台中市北屯區柳陽東街、興安路二段昨晚傳出爆裂聲響，警方調查是有人丟擲爆竹煙火導致。圖／讀者提供

人行道 爆炸 監視器

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