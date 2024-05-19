撿手機線撞飛8旬翁…桃警分析3肇責 行人違規也是主因
桃園市一名戴姓男子17日上午開車行經桃園區上海路，為了低頭撿手機傳輸線，結果撞飛一名穿越馬路的8旬阿公，造成對方全身擦挫傷及腦震盪；警方分析主要肇因，除了未注意車前狀況、車不讓人外，行人違規穿越道路也是肇事原因之一。經統計，桃園市今年1至4月行人交通事故死傷人數共1026人，比較同期減少186人，降幅達15%。
戴姓男駕駛17日上午開車行經桃園區上海路與江南三街口，疑似低頭為了撿手機傳輸線，結果疏於注意前方路況，當場撞飛一名正在穿越馬路、晨起購買早餐的8旬吳姓阿公；警方獲報立即趕抵現場協助傷者送醫，吳阿公遭撞後全身擦挫傷、腦震盪送醫觀察中，戴男則經酒測後酒測值為零，後續肇事責任由警方釐清中。
對此警方分析主要肇因，除了未注意車前狀況、車不讓人外，行人違規穿越道路也是肇事原因之一，將針對肇事因素列為重點取締項目。統計今年1至4月取締路口不停讓行人6119件，同期比較增加3747件；取締行人違規631件，同期比較增加401件。其中科技執法設備取締車不讓人3784件，同期比較增加1118件，另規劃今年度6及11月各再啟用20及29處科技執法設備，透過精準執法降低事故。
交通警察大隊大隊長鄭文銘表示，警方採分齡分眾方式宣導，今年迄今配合相關路權機關辦理310場宣導場次，約1萬5千餘人參與，並透過圖像、影片及網路社群等多媒體宣導。另交通警察大隊繼事故退扇（散）宣導小物獲得迴響後，又準備背包扣環警示燈、LED發光燈條、反光水壺提袋等宣導小物發放給民眾，提醒車輛駕駛行經路口遇有行人穿越道路時，應禮讓行人優先通行，尤應特別留意年長者及幼童等族群。
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