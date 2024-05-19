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憲兵拒分手掐死同單位女友遭聲押 法官諭令羈押禁見

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

19歲許姓志願役憲兵因懷疑同單位19歲劉姓女友出軌又提分手，昨天至劉女家中發生激烈爭吵後，許男竟動手掐死劉女，檢察官昨晚複訊後認為他罪嫌重大有逃亡之虞，昨天深夜聲請羈押禁見。新北地院今天上午召開羈押庭，法官訊問後，認許男涉嫌家暴殺人罪，並有偽造證據之事實，有逃亡，勾串之虞，羈押禁見。

警方調查，許姓男子與劉姓女子2人均簽下4年志願役，2人同在憲指部服務結為男女朋友，但近期因感情因素發生糾紛，軍方因此將2人分調不同單位避免見面。許男昨天上午10時許，前往劉女位於新北市泰山區明志路3段住處，許男懷疑劉女出軌爆發激烈爭吵，劉女因而提出分手，許男竟涉嫌動手狠掐劉女頸部將她掐死，隨後再持水果刀割腕意圖輕生。

據了解，劉女姊姊原本與妹妹相約出門，卻見妹妹房間沒聲音，前往催促時竟見許男開門出來，妹妹則躺在床上已無生命跡象。救護人員獲報趕抵立即將劉女送醫，但經急救後仍宣告不治。警方獲報到場將許男逮捕，詢後依殺人罪嫌移送新北檢。檢察官複訊後認為許男涉犯陸海空軍刑法第76條第1項第5款、刑法第271條第1項殺人罪，罪嫌重大有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

新北地院今天上午11時召開羈押庭，經法官訊問後，認被告許男涉嫌家暴殺人罪，並有偽造證據之事實，有逃亡，勾串之虞，羈押禁見。

憲兵志願役許姓男子懷疑同單位劉姓女友出軌，涉嫌動手掐死對方，新北地院法官諭令羈押禁見。記者林昭彰／翻攝
憲兵志願役許姓男子懷疑同單位劉姓女友出軌，涉嫌動手掐死對方，新北地院法官諭令羈押禁見。記者林昭彰／翻攝
憲兵志願役許姓男子懷疑同單位劉姓女友出軌，涉嫌動手掐死對方，新北地院法官諭令羈押禁見。記者林昭彰／翻攝
憲兵志願役許姓男子懷疑同單位劉姓女友出軌，涉嫌動手掐死對方，新北地院法官諭令羈押禁見。記者林昭彰／翻攝

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