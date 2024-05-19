自稱「高中主任」訂5千元晚餐放鴿子 業者慶幸：還好沒訂佛跳牆

冒名訂餐詐騙案例層出不窮，高雄市新興區一家餐廳業者在網路PO文，指新興高中一名李姓主任聲稱學校教師要聚餐，昨晚訂了5000元晚餐，直到7時15分人都沒來，後去電學校查詢竟查無此人，業者慶幸指還好沒代訂佛跳牆，僅損失餐前預備的菜；有網友指，「可怕的事情，很鬧」。

在高雄市新興區洛陽街一家客家美食的業者，昨在臉書社團「爆料公社二社」貼文指出，詐騙手法越來越多，沒想到還有想詐騙佛跳牆的。

業者在文中指出，一名自稱新興高中主任的李姓男子在餐廳臉書粉絲專頁聯繫，聲稱學校教師要聚餐要訂位，並透過Line方式免留電話，預定一桌5000元的菜色，但到了昨晚7時15分許人都還來。

業者去電聯繫都無法聯繫到李男，去電新興高中才發現根本沒有這個主任；業者對於這類詐騙惡作劇手法事後慶幸地指，幸好損失的只有提前預備的菜色，沒有被詐到代訂佛跳牆不幸中的大幸，還不忘提醒餐飲同業要小心。

貼文引發網友熱議，有網友指，「一定都要付訂金 才不會被詐」；也有同行遇到類似遭遇，指「兩個禮拜前也接到4個這樣的訂位，但因為遲遲沒付訂金，還要我們代訂佛跳牆，所以取消他們的訂位」。

也有網友提醒，「遇到這種大金額預訂的，店家最好自己查好電話回撥確認，不然這種很多雖然不是來騙錢，但店家還是會蒙受損失，他只是圖一個爽而已」。