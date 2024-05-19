台中婦人搭計程車質疑繞路 被司機趕下車、尾隨、暴打成傷

台中市徐姓婦人日前搭乘計程車時，因行車路線與黃姓司機發生糾紛。黃姓司機中途趕她下車，等她上了另輛計程車，卻一路尾隨至太平區振福路，並趁徐婦的計程車停等紅燈時，下車上前拉開徐的車門暴打，造成徐婦頭、臉部瘀腫受傷。她後來到太平警分局新平派出所對黃姓司機提出傷害告訴，今天上午並透過市議員江和樹公布此案，希望不要再有其他女乘客受害。

據了解，黃姓司機（47歲）到案後聲稱，他並未刻意繞路，而是有路口不能轉彎才造成誤會。因徐婦（60歲）下車時未給錢，他才尾隨要向徐索討車資，因又和徐婦發生口角，情緒一時失控才動手，想要與徐婦談和解。

徐姓婦人說，她15日上午用app叫車，11時40分上車，告訴黃姓司機要到太平，同時說明請走精武路和到旱溪東路要左轉，結果司機從中清路左轉開五權路繞了一圈，才到精武路。她問為什麼要繞這一圈？司機咆哮說「妳不爽可以馬上下車」當時，她被嚇到，下車後隨即在精武路中興堂附近叫了另輛計程車，接續前往太平振福路。

她說，未料黃姓司機竟尾隨她搭乘的計程車，到了振福路361巷口停等紅燈時，黃竟下車走向她的計程車，拉開車門探身進來暴打她，力道大到連車體都在搖晃，還一度要拉她下車，所幸有路人見義勇為，擋住車門保護，她才未遭進一步施暴。但黃姓司機仍不斷在車旁罵髒話和「死外省人(台語）」等語。

徐姓婦人說，她被黃姓司機毆傷，造成臉部有傷口、右眼瘀青腫脹，頭部疑似腦震盪，除了對司機提出傷害告訴，追討自身權益，也慶幸是白天發生的，二來是只有拳頭相向，沒有拿利器揮砍她。