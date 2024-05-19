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影／三重8+9半夜當街砸賓士 有人左手開槍、右手持球棒砸車
新北市三重區昨天深夜有一群年輕人持球棒、西瓜刀，狠砸自由街路旁停放賓士轎車，其中1人左右開弓，右手拿球棒砸、左手持槍開1發，隨後快閃逃離。警方陸續逮捕6名嫌犯，主嫌供稱因在IG與人互嗆，撂兄弟砸爛他的車。
監視器錄下犯案過程，昨晚10時37分左右，自由街上有1輛轎車後面跟著2輛機車，行進間突然在路中央停下阻斷通行，後方其他汽、機車見情況不對，紛紛倒車繞道。
這3輛汽、機車共下來7個人，分持球棒、開山刀、西瓜刀狠砸路旁另1輛白色賓士車，混亂中疑似聽見1聲槍響，眾人隨即上車快閃逃離。員警獲報趕抵時，現場已無人，賓士車前擋風玻璃及後照鏡毀損，車身及引擎蓋有凹陷和刀痕，後視鏡下方發現疑似彈孔。
警方鎖定車號以車追人，4小時內陸續逮捕32歲林姓、洪姓、蘇姓男子，以及26歲潘姓、24歲胡姓男子共5人，查扣球棒、西瓜刀。蘇男坦承是他在IG和28歲姚姓男子吵架互嗆，號召眾人去砸爛姚男的賓士車。
員警從監視器畫面看出，賓士車側凹洞應為30歲許姓男子，右手持球棒砸車、左手持槍擊發1次，今天上午7時20分循線將他查獲到案，並查扣改造手槍1把、子彈1顆，殺傷力送交鑑驗中。
目前尚有1人未到案，持續追查中，其餘6人警詢後分別依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法妨害秩序、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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