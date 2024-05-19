網路貸款將計就計 要面交130萬台中警方埋伏逮獲6條通緝車手

將計就計逮人，一名女子網路貸款被詐團騙取帳號，要求匯入130萬元，她提領時銀行行員發覺有異通報， 台中警方與被害人聯手設局，在街頭逮獲6條通緝的男車手，便衣員警街頭逮人，也引起路人和騎士好奇觀看。

本月15日中午12點21分，台中市沙鹿區陳姓女子到沙鹿區某銀行臨櫃要提領130萬元，行員發現有異，立即通知臺中市清水警分局沙鹿所員警到場，發現陳女仍與詐騙車手持續聯繫。

警方查出，陳女網路代辦貸款時，被詐騙集團佯稱的理財男專員騙取存薄帳號，並供稱公司將存入一筆130萬元款項，增加存簿金流記錄能獲更高貸款金為由，請陳女臨櫃領出，公司將派專員前往收回。

陳女依指示臨櫃提領時，行員發覺有異，沙鹿分駐所員警到場了解，警方發現陳女落入詐團騙取帳號提領詐騙金額手法，發現陳女持續與詐團人員聯繫，便將計就計，請陳女配合指示提領及約定沙鹿區中山路進行面交，警方現場埋伏守候，等24歲陳姓男車手依約取款時，立即上前壓制逮捕。