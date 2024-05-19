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網路貸款將計就計 要面交130萬台中警方埋伏逮獲6條通緝車手

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

將計就計逮人，一名女子網路貸款被詐團騙取帳號，要求匯入130萬元，她提領時銀行行員發覺有異通報， 台中警方與被害人聯手設局，在街頭逮獲6條通緝的男車手，便衣員警街頭逮人，也引起路人和騎士好奇觀看。

本月15日中午12點21分，台中市沙鹿區陳姓女子到沙鹿區某銀行臨櫃要提領130萬元，行員發現有異，立即通知臺中市清水警分局沙鹿所員警到場，發現陳女仍與詐騙車手持續聯繫。

警方查出，陳女網路代辦貸款時，被詐騙集團佯稱的理財男專員騙取存薄帳號，並供稱公司將存入一筆130萬元款項，增加存簿金流記錄能獲更高貸款金為由，請陳女臨櫃領出，公司將派專員前往收回。

陳女依指示臨櫃提領時，行員發覺有異，沙鹿分駐所員警到場了解，警方發現陳女落入詐團騙取帳號提領詐騙金額手法，發現陳女持續與詐團人員聯繫，便將計就計，請陳女配合指示提領及約定沙鹿區中山路進行面交，警方現場埋伏守候，等24歲陳姓男車手依約取款時，立即上前壓制逮捕。

警方逮人後，查驗陳男身分竟是6條案件的通緝犯，全案依法移送台中地方檢察署偵辦；清水警分局呼籲民眾如有資金需求，請尋求正規管道，勿輕信來路不明的電話、簡訊，或在確認訊息可信性前，勿聽信不明人士鼓吹，輕易提供個人證件、帳戶資料，更不可透過LINE隨意傳送個資，以免被不肖分子用於不法。

一名女子被騙要求匯入130萬元，提領時銀行行員發覺有異，台中警方成功逮獲6條通緝男車手。圖／警方提供
一名女子被騙要求匯入130萬元，提領時銀行行員發覺有異，台中警方成功逮獲6條通緝男車手。圖／警方提供

詐騙集團 車手 通緝

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