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台中南區六旬老翁倒浴室滿臉血...幸有一物逃出鬼門關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區一名蔡姓老翁獨居，因平常時常跌倒、無法起身，轄區派出所獲報後都會前往協助，轄區警方十分熟悉，不過16日警方接獲社會局通報，蔡翁需要協助，警員看到熟悉地址，以為蔡翁如往常一樣，需要攙扶，未料入門後發現，蔡翁滿臉是血、倒在浴室，趕緊聯絡救護車，將老翁送醫，幸好蔡翁脖子有緊急救援通報按鈕，撿回一命。

經查，蔡姓老翁（68歲）獨居在台中市南區，兒子不住在台中，因蔡翁右腳無力經常跌倒，右手因骨折尚未復原，平時雖有居服員前往照顧，但只要獨自在家，一跌倒就無力起身，也成為轄區派出所經常救援的對象，本月16日，健康派出所接獲社會局通報，蔡翁需要協助。

警員看到熟悉地址，以為蔡翁僅需要人攙扶起身，未料一進入屋內，見他滿臉是血，趴倒在浴室門口，讓員警也嚇了一大跳，趕緊上前關心，通報救護人員到場。

警方調查，蔡翁在案發前是在浴室穿復健褲，不慎跌倒，撞傷左邊眉骨，導致鮮血汩汩流下，幸好即時按下緊急救援通報按鈕，才沒讓傷勢擴大。

第三警分局提醒，有些長輩習慣了生活一輩子的家，寧可堅守老家也沒有意願搬離與子女同住，在外地為生活打拼的子女除按時與老人家保持聯繫，也可安裝監視器或緊急求救鈴，以備不時之需，社會局也有緊急救援服務可供申請，民眾多協助關心住家鄰近的獨居長輩，或許就能成功挽救寶貴的生命。

台中市蔡姓老翁16日在浴室跌倒，滿臉鮮血，幸好有緊急救援通報按鈕，即時讓警、消到場協助。圖／第三警分局提供
台中市蔡姓老翁16日在浴室跌倒，滿臉鮮血，幸好有緊急救援通報按鈕，即時讓警、消到場協助。圖／第三警分局提供

浴室 獨居

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