劉涵竹痛恨詐團冒名騙粉絲 擔任防詐大使反詐騙

劉涵竹是新聞台的知名主播、主持人，憑藉在業界亮眼表現、真實不做作風格及甜美外型，近年讓劉涵竹在演藝、主播界持續維持熱度。台南市警二分局邀請劉涵竹擔任防詐大使，錄製「反詐騙」宣導影片，今天PO在台南市警二分局臉書粉絲專頁，呼籲大眾別輕易遭詐騙集團詐騙。

劉涵竹表示，自己曾遭冒用名義開設Line投資群組，鼓吹加入冒名股票群，號稱裡面有報很多明牌，甚至連她真實生活的朋友都來問是不是要加入，因此鄭重呼籲大家不要受騙上當，投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信網路廣告推薦的金融投資資訊。

台南市警二分局邀請劉涵竹擔任防詐大使，她本月5日自錄影片給偵查隊後，再後製影片，反詐影片PO在「台南市政府警察局第二分局」臉書粉絲專頁。