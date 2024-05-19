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劉涵竹痛恨詐團冒名騙粉絲 擔任防詐大使反詐騙

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

劉涵竹是新聞台的知名主播、主持人，憑藉在業界亮眼表現、真實不做作風格及甜美外型，近年讓劉涵竹在演藝、主播界持續維持熱度。台南市警二分局邀請劉涵竹擔任防詐大使，錄製「反詐騙」宣導影片，今天PO在台南市警二分局臉書粉絲專頁，呼籲大眾別輕易遭詐騙集團詐騙。

劉涵竹表示，自己曾遭冒用名義開設Line投資群組，鼓吹加入冒名股票群，號稱裡面有報很多明牌，甚至連她真實生活的朋友都來問是不是要加入，因此鄭重呼籲大家不要受騙上當，投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信網路廣告推薦的金融投資資訊。

台南市警二分局邀請劉涵竹擔任防詐大使，她本月5日自錄影片給偵查隊後，再後製影片，反詐影片PO在「台南市政府警察局第二分局」臉書粉絲專頁。

台南市警二分局指出，詐騙集團常冒用名人名義及照片，成立投資群組廣發簡訊，或傳送飆股訊息，使用標榜穩賺不賠、高報酬零風險等字眼，引導民眾加入偽冒的投資LINE群組，並誘使民眾下載不明的投資軟體APP進行投資，因此投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「保證獲利」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙，如有任何詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線。

劉涵竹受到台南市警二分局邀請擔任防詐大使，錄製「反詐騙」宣導影片反詐騙。圖／台南市警二分局提供
劉涵竹受到台南市警二分局邀請擔任防詐大使，錄製「反詐騙」宣導影片反詐騙。圖／台南市警二分局提供

台南 影片 詐騙集團

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