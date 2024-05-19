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影／台中北屯路口暗夜驚傳爆裂物？ 警：疑爆竹煙火

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區柳陽東街、興安路二段路口在昨晚10時許，傳出爆裂聲響，有附近餐廳監視器拍到案發時有火光，民眾以為是變電箱爆炸，聯絡台電、警方到場，不過警方調查發現，該處僅人行道有一處燃燒痕跡，不排除是有人丟擲爆竹煙火造成，因當時有一輛出租車行經該處，正在釐清案發經過。

第五警分局表示，此案是在18日晚間10時59分許接獲報案，北屯區柳陽東街、興安路口疑似有輸電線路災害，經派員前往查處，未發現有輸電線路發生爆炸災害，也無人員受傷或財損。

經員警現場搜尋，發現人行道一異常物品外觀有燃爆痕跡，目前已由分局偵查隊鑑識人員進一步採證釐清中，另外也調閱附近監視器以釐清案情，人行道地磚部分通知1999人員轉養護單位派員修繕。

台中市北屯區柳陽東街、興安路二段昨晚傳出爆裂聲響，警方調查疑是有人丟擲爆竹煙火導致。圖／讀者提供
台中市北屯區柳陽東街、興安路二段昨晚傳出爆裂聲響，警方調查疑是有人丟擲爆竹煙火導致。圖／讀者提供
台中市北屯區柳陽東街、興安路二段昨晚傳出爆裂聲響，警方調查疑是有人丟擲爆竹煙火導致。圖／讀者提供
台中市北屯區柳陽東街、興安路二段昨晚傳出爆裂聲響，警方調查疑是有人丟擲爆竹煙火導致。圖／讀者提供
台中市北屯區柳陽東街、興安路二段昨晚傳出爆裂聲響，警方調查疑是有人丟擲爆竹煙火導致。圖／讀者提供
台中市北屯區柳陽東街、興安路二段昨晚傳出爆裂聲響，警方調查疑是有人丟擲爆竹煙火導致。圖／讀者提供

人行道 爆炸 監視器

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