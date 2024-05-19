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嘉市行車糾紛演變街頭鬥毆 警出動快打部隊2名員警遭畫傷
嘉義市區日前發生起行車糾紛，雙方口角引發衝突，追逐至附近KTV餐廳，警方獲報即出動快打部隊，雙方火爆氣焰仍未消除，警方以強勢警力壓制，混亂中有2名員警遭劃傷，送醫後沒有大礙，警方將4人依傷害罪嫌現行犯帶回偵辦，涉嫌畫傷員警的劉男涉妨礙公務罪嫌送辦。
警方表示，本月17日清晨，市區中興路發生件行車糾紛，沒有人受傷，但是雙方發生口角進而引爆衝突，相互追逐進入路旁的庭院式KTV餐廳，警方接獲報案後，立即組成快打部隊到場處理，壓制相關滋事民眾，但混亂中有2名警員在逮捕壓制劉姓嫌犯時不慎遭刀子畫傷手背，經送醫包紮後無大礙。
警方將涉案4人全依傷害罪現行犯逮捕移送，另造成員警受傷的劉嫌再依妨害公務罪移送嘉義地檢署偵辦。
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