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影／通緝男闖台中民宅行竊 開走Lexus用膠帶把77黏成22

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子在8日凌晨前往市區一間透天厝行竊，發現屋主Lexus轎車的鑰匙，黃將車輛開走後，為了躲避警方查緝，還將該車車牌的「77」兩個數字，以膠帶黏貼為「22」，試圖躲避警方查緝，但警方仍抽絲剝繭，在當日下午發現該車輛停在一處收費停車場內，擴大範圍搜尋後，在一間雞肉飯店抓到黃，因黃已涉侵占案遭判刑，詢問後解送歸案執行。

經查，黃姓男子（33歲）涉犯侵占、詐欺案件，已在今年被台中地檢署發布通緝，黃逃亡期間四處躲藏，本月8日凌晨，前往台中市區一間透天民宅，行竊財物，除了偷走屋主的皮包等財物之外，還發現屋主將Lexus轎車鑰匙放在皮包內，因此順勢將該輛轎車開走。

屋主早上起床發現轎車失竊後，趕緊報案，警方調閱路口監視器，發現黃男將該輛失竊轎車的車牌數字「77」改為「22」以躲避查緝，但仍被警方鎖定出現在台中科博館一帶。

警方前往搜尋時，在博館路一處收費停車場，發現該輛失竊車輛，不過車內無人，警方再擴大搜尋範圍，發現黃男在一間火雞肉飯店內用餐，黃看到警方上門，趕緊拔腿狂奔，但仍被警方壓制在地。

因黃設有侵占、詐欺案件遭台中地檢署通緝，其中侵占案件已被判刑3月確定，警詢後發監執行，另外清查黃是否涉及其他竊案。

第二警分局長周俊銘提醒，選擇明亮的地點停車，並安裝防盜設備如方向盤鎖、排檔鎖和警報器等，能有效預防車輛被盜。他強調，一旦遭遇車輛被盗，市民應立刻撥打110報警，員警將迅速介入，全力以赴保護市民的財產安全。

台中市黃姓男子涉案被通緝，黃在9日行竊民宅時，將屋主的Lexus轎車開車，還以膠帶變造車牌，但仍被警方查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子涉案被通緝，黃在9日行竊民宅時，將屋主的Lexus轎車開車，還以膠帶變造車牌，但仍被警方查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子涉案被通緝，黃在9日行竊民宅時，將屋主的Lexus轎車開車，還以膠帶變造車牌，但仍被警方查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子涉案被通緝，黃在9日行竊民宅時，將屋主的Lexus轎車開車，還以膠帶變造車牌，但仍被警方查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子涉案被通緝，黃在9日行竊民宅時，將屋主的Lexus轎車開車，還以膠帶變造車牌，但仍被警方查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子涉案被通緝，黃在9日行竊民宅時，將屋主的Lexus轎車開車，還以膠帶變造車牌，但仍被警方查緝到案。記者陳宏睿／翻攝

侵占 火雞肉飯

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