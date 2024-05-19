驚悚畫面曝！重機騎士載女兒左轉 對向機車高速撞上
沈姓男子昨晚騎乘機車沿台北市北投區承德路七段往北行，經石牌路口碰撞對向童姓男子所騎準備左轉的大型重機，沈男、童男頭部受創昏迷，童男女兒也四肢受傷，3人皆送醫治療，警方持續釐清案情中。
台北市消防局表示，昨晚8時13分獲報，北投區石牌路一段發生機車事故，騎士年約50歲男子及年約60歲男子頭部受創、意識不清，分送台北榮總、新光醫院搶救，機車乘客年約10歲女童四肢受擦挫傷，意識清楚，送往台北榮總治療。
轄區北投分局表示，59歲沈姓男子騎乘普通重型機車沿承德路七段往北行，經石牌路口時，65歲童姓男子騎乘大型重機載著9歲女兒從對向車道準備左轉，兩車發生碰撞事故。
現場沈男、童男昏迷送醫搶救，童女也送醫治療，員警獲報後調閱相關監視器畫面釐清案發過程，確切是哪一方違反號誌規定、肇事原因、肇事責任等，仍有待調查釐清。
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