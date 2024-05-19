陸軍美崙營區翻修 鷹架倒塌6傷

陸軍二支部花蓮美崙營區工程鷹架倒塌，造成6名工人受傷。圖／民眾提供

陸軍二支部花蓮美崙營區正翻修營舍，昨天上午9時許在新建司令台執行灌漿工程時，鷹架突然倒塌，釀6人受傷，傷者有一人是印尼籍移工，引發外界對營舍內軍事安全的疑慮。花防部發言人謝子偉表示，事前已確認是由人力仲介公司合法申請，且不是中國大陸籍人士，已審核通過確實把關。

國防部啟動「興安專案」改善營區生活環境，位於花蓮市府前路的二支部美崙營區有多棟建物翻修，其中新建司令台鷹架約搭3層樓高，正灌槳時，疑似混凝土不穩，鷹架突然倒塌。

花蓮縣消防局獲報後出動北埔、美崙、自強、仁里、吉安等分隊及特搜大隊，共10車19人到場搶救，發現有9名工人遭倒塌的鷹架、鋼筋壓住，立即將傷者脫困到安全地方急救，其中6人身上多處受有擦、挫傷，意識均清醒，分別送往衛福部花蓮醫院、門諾醫院及花蓮慈濟醫院急救。