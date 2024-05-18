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高醫岡山醫院六月正式營運驚傳大火 院方說話了

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
甫完工興建的高雄岡山醫院，今天下午戶外冒出濃煙大火。圖／讀者提供
甫完工興建的高雄岡山醫院，今天下午戶外冒出濃煙大火。圖／讀者提供

高醫岡山捷安路上今天下午5時許傳出火光濃煙，警消趕抵時發現，竟是在樂購廣場旁甫完工的高醫岡山分院戶外起火，起火點位在大樓後方施工堆放的廢棄建材的雜物區，據傳有人亂丟煙蒂引發火勢；院方表示，醫院建築本體並未受損，所幸並未造成傷亡。

「現場為戶外燃燒廢棄物。」高市府消防局指出，今天下午5時40分許的岡山火警，一獲報隨即派遣3車8人前往出水撲滅，現場火勢在半小時內撲滅，無人受傷。

據了解，籌建長達十年的高醫岡山醫院，自今年4月22日起試營運，掛號系統5月2日甫上線，6月3日門診、急診及住院將全面啟動，預計6月底前正式開院。

對於，今天下午這場意外火警，高醫岡山分院表示，保全今天下午5時30分許，一發現醫院後方的廢棄物堆置區起火，就趕緊通報警消，該區平日主要堆放營造塑膠及建材等廢棄物。

「醫院建築本體未受損，也未造成人員傷亡。」高醫岡山分院指出，火勢範圍區域約10至15公尺，保全當下先緊急以滅火器滅火，所幸，火勢並未擴及主建物，約在晚間6時10分許完全熄滅；至於詳細起火原因，至於，詳細起火原因，尚待消防局火調人員進一步勘查。

甫完工興建的高雄岡山醫院，今天下午戶外冒出濃煙大火，消防員緊急出水灌救。圖／讀者提供
甫完工興建的高雄岡山醫院，今天下午戶外冒出濃煙大火，消防員緊急出水灌救。圖／讀者提供
甫完工興建的高雄岡山醫院，今天下午戶外冒出濃煙大火。圖／高市消防局提供
甫完工興建的高雄岡山醫院，今天下午戶外冒出濃煙大火。圖／高市消防局提供

岡山 高醫

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