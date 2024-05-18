男登山突身體不適陷昏迷 同行山友急報警搶救仍宣告不治

林姓男子今天前往新北市烏來區娃娃谷內洞森林遊樂區登山步道爬山，途中覺得身體不適，休息時突然暈倒陷入昏迷，同行山友先施做CPR急救並報警，經救護人員協助送醫搶救仍宣告不治。

新北市消防局今天下午1時53分獲報，烏來區娃娃谷內洞森林遊樂區有登山遊客昏倒，消防第四救災救護大隊派遣1中隊2分隊前往救援，救護人員於下午2時15抵達登山步道口，2時33分接觸到倒的林男時，雖然同行山友在救護人員抵達前，持續進行CPR急救，但林男已呈現無呼吸及心跳狀態，立即接手按壓並抬患者下山送往新店耕莘醫院，經醫護人員搶救仍宣告不治。

據了解，林男是在網路登山群組與山友相約，今天一行約有40幾位成員，於中午12時30分抵達內洞登山步道口，一行人步行到景觀步道，林男感到身體不適，眾人停下來休息時，林男突然暈倒隨即陷入昏迷。第四救災救護大隊長陳志瑋提醒，登山時應注意自身健康狀況，並隨身攜帶必要的應急藥品，如發生緊急情況，應立即撥打119求助，並冷靜提供準確位置以便救援人員盡速抵達。