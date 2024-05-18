鐵鍊鎖法官車輪！他潛法院停車場涉重嫌 落網頻喊「好累想回家」

士林地院刑事庭歐姓法官的銀色賓士車左後車輪前天遭人以鐵鍊上鎖，警方派員採證並調閱相關監視器畫面，鎖定潘姓男子涉有重嫌，今早循線到其位於台北市北投區的住處逮人，他情緒不穩、語焉不詳，詢後被依強制罪嫌送辦。

警方調查，歐姓法官5月18日上午駕車到法院上班，將車輛停放法院停車場角落，下午5時許下班後發現，賓士車左後車輪遭鐵鍊上鎖，求助法警剪斷鐵鍊才脫困離開。

士院人員及法警當晚11時許帶著鐵鍊到轄區士林分局天母派出所報案，警方旋即派員針對案發現場及歐姓法官的賓士車拍照採證，同時調閱相關監視器畫面追查犯嫌。

由於士院停車場寬闊，監視器所攝人影分析不易，警方昨午持續針對至少4名曾靠近賓士車的人影分析過濾，深夜鎖定32歲潘姓男子涉有重嫌。

警方今早6時許持拘提票前往潘男住處逮人，潘男情緒不穩，被帶返偵詢，也從頭到尾語焉不詳、問答雞同鴨講，不斷碎唸「我好累，我好想回家」。

由於全案是法官受害，檢警特別分析潘男行蹤，釐清是否針對司法人員犯案，但警方清查後初步研判，潘男與歐姓法官素不相識。因相關監視器畫面顯見潘男涉案，警詢後依強制罪嫌將潘男移送士林地檢署偵辦。

據悉，潘男平時在北投區某超商上大夜班，因長期情緒不穩，先前曾多次滋事，包含今年初在士林區持石塊砸毀郵局ATM，去年10月也在北投區以菸頭燙毀立委參選人張斯綱競選旗幟，未料此次又滋事。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康