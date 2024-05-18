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穿拖鞋進百貨公司緊盯提款機 19歲男自曝身分收押

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

19歲的沈姓男子穿著拖鞋，到高雄市大立精品百貨公司，在櫃員機提款，進出百貨公司的人覺得他形跡可疑，報警攔住他的去路，查出他涉嫌當詐騙集團車手，依詐欺罪嫌移送法辦，經檢方聲押獲准。

據了解，沈姓男子5月13日晚間到大立精品百貨公司1樓，便停留在櫃員機前許久，由於附近進出百貨公司的人看他穿著拖鞋，又在櫃員機旁拿多張金融卡提款，覺得奇怪，才報警處理。

高雄市警新興分局自強路派出所員警到場，正遇沈男要離開百貨公司，立即攔下他，他拿出背包裡的金融卡3張金融卡，稱是自己的金融卡，但他的手機卻傳來多條訊息，指示他領錢，警方帶他回派出所詢問，查出金融卡並不是他的。

當警方查證金融卡時，發現其中1張金融卡在2小時前剛匯入1筆錢，匯款人正好在澎湖報警遭詐騙，警方立即逮捕沈姓男子，但他不說明金融卡來源，也不願說明如何成為車手，只稱可以獲得3000元報酬，警方依詐欺罪嫌將他移送高雄地檢署，經檢察官聲押獲准。

沈姓男子穿拖鞋到精品百貨公司提款引起注意，警方在他背包發現他人的金融卡，查出是詐團車手。記者林保光／翻攝
沈姓男子穿拖鞋到精品百貨公司提款引起注意，警方在他背包發現他人的金融卡，查出是詐團車手。記者林保光／翻攝

詐騙集團 車手

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